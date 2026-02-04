ETV Bharat / state

देहरादून पॉड टैक्सी व मसूरी-नैनीताल रोपवे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी, सचिव ने की समीक्षा बैठक

बैठक प्रस्तावित पीआरटी परियोजना और मसूरी व नैनीताल शहर में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी अध्ययन की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी.

सचिव ने की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 4, 2026

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर में प्रस्तावित पीआरटी (पॉड टैक्सी) परियोजना और मसूरी व नैनीताल में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी अध्ययन पर मंथन किया गया. मंगलवार को आवास सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई. बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक ने देहरादून शहर में प्रस्तावित पीआरटी परियोजना और मसूरी व नैनीताल शहर में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी अध्ययन की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी.

बैठक के दौरान उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक ने बताया कि देहरादून शहर में प्रस्तावित पीआरटी (पॉड टैक्सी) परियोजना को ईबीआरटीएस के फीडर सिस्टम के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है. इस परियोजना के तहत तीन प्रमुख कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनमें क्लेमेंटाउन से बल्लूपुर चौक, पंडितवाड़ी से रेलवे स्टेशन और गांधी पार्क से आईटी पार्क तक के मार्ग शामिल हैं. साथ ही बताया कि ये परियोजना शहर में यातायात दबाव को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी बेहतर करेगी.

बैठक में निगम की ओर से तैयार की गई डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पर विस्तार से चर्चा की गई. आवास सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि डीपीआर में परियोजना की आवश्यकता, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए), सामाजिक प्रभाव और वित्तीय व्यवहार्यता को ठोस रूप में प्रस्तुत किया जाए. साथ ही आगामी समीक्षा बैठक में संशोधित डीपीआर के साथ फिर से प्रस्तुतीकरण किया जाए. साथ ही देहरादून में प्रस्तावित पीआरटी कॉरिडोर के संरेखण (Alignment) का स्थलीय निरीक्षण किए जाने की भी इच्छा जताई, ताकि जमीनी स्तर पर परियोजना की व्यवहारिकता का आकलन किया जा सके.

इसके अलावा बैठक में मसूरी व नैनीताल शहरों में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी अध्ययन की स्थिति की भी समीक्षा की गई. प्रबंध निदेशक ने बताया कि रोपवे परियोजनाएं पर्वतीय शहरों में यातायात जाम, पार्किंग समस्या और प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

रोपवे परियोजनाओं के तहत आने वाली सभी भूमि का विस्तृत विवरण, स्वामित्व की स्थिति सहित तैयार करने और संबंधित विभागों से पत्राचार कर जल्द से जल्द आगे की कार्रवाही करने के निर्देश दिए. सचिव ने कहा कि भूमि संबंधी पहलुओं का समय पर समाधान करना, परियोजनाओं को लागू करने के लिए जरूरी है. आवास सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुसार राज्य सरकार शहरी परिवहन व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित कर रही है.

देहरादून में प्रस्तावित पीआरटी परियोजना और मसूरी और नैनीताल में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं. इन परियोजनाओं से यातायात दबाव कम होगा, पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को पारदर्शी, व्यावहारिक और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा.

