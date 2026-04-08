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सचिवालय संघ चुनाव को लेकर गर्माया माहौल, नामित हुआ इलेक्शन ऑफिसर, फाइनल डेट्स का इंतजार

बताया जा रहा है कि सचिवालय संघ का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है. इसके बाद से नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा लगातार चल रही थी. कर्मचारियों की मांग को देखते हुए अब सचिवालय प्रशासन विभाग ने भी इस दिशा में पहल तेज कर दी है. विभाग की ओर से निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को पत्र लिखकर चुनाव कराने की इच्छा जाहिर की गई है. जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है.

उत्तराखंड में जहां एक ओर राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र उत्तराखंड सचिवालय में भी चुनावी माहौल बनने लगा है. दरअसल यह माहौल किसी राजनीतिक दल के चुनाव का नहीं बल्कि सचिवालय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव को लेकर बन रहा है. लंबे समय से लंबित पड़े इन चुनावों को लेकर अब हलचल तेज हो गई है. कर्मचारी चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है. खास बात ये है कि आगामी चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी भी नामित हो चुका है. अब जल्द ही तारीखों का ऐलान होना है. बात सचिवालय में संघ के चुनाव से जुड़ी है. जिसके लिए सैकड़ों कर्मी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.

सचिवालय संघ चुनाव (ETV Bharat)

इसी कड़ी में निर्वाचन की ओर से मस्तु दास को सचिवालय संघ के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नामित कर दिया गया है. चुनाव अधिकारी के नामित होने के बाद अब कर्मचारियों के बीच चुनाव को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है. हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है. माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा.उधर सचिवालय संघ की मौजूदा कार्यकारिणी भी चुनाव कराने के पक्ष में दिखाई दे रही है. कार्यकारिणी की ओर से अगस्त महीने में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया है. ऐसे में जैसे ही चुनाव अधिकारी की सहमति मिलती है, चुनाव की तिथियों का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है. अगर प्रस्तावित तिथियों पर सहमति नहीं बनती है तो फिर मई महीने के पहले सप्ताह में भी चुनाव कराए जाने की संभावना जताई जा रही है.

सचिवालय संघ का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी हिस्सा लेते हैं. उत्तराखंड सचिवालय में करीब 1100 कर्मचारी इस संघ के सदस्य हैं. यही कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में मतदान करते हैं. यही वजह है कि जब भी सचिवालय संघ के चुनाव होते हैं तो पूरे सचिवालय परिसर में राजनीतिक गतिविधियों जैसी हलचल दिखाई देने लगती है.इस चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा अध्यक्ष और महामंत्री के पद को लेकर रहती है. इन दोनों पदों को संगठन की कमान संभालने के लिहाज से सबसे अहम माना जाता है. यही कारण है कि इन पदों के लिए अक्सर कई दावेदार मैदान में उतरते हैं.



उत्तराखंड सचिवालय संघ के महामंत्री राकेश जोशी का कहना है कि मौजूदा कार्यकारिणी चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसके लिए कुछ संभावित तिथियां भी तय की गई हैं. यदि चुनाव अधिकारी के पास समय रहा तो इन्हीं तय तिथियों पर चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी. यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो मई महीने के पहले सप्ताह में चुनाव कराने का विकल्प भी खुला हुआ है.

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