ETV Bharat / state

GMVN की 19 करोड़ की उधारी चुकाने को तैयार नहीं विभाग, घाटे में डूबा निगम, EPF अटका-कर्मचारियों पर संकट

घाटे में मार झेल रहे जीएमवीएन को सरकारी विभाग से भी बड़ी आर्थिक चोंट मिल रही है.

Etv Bharat
गढ़वाल मंडल विकास निगम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 11, 2025 at 6:46 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नवीन उनियाल

देहरादून: घाटे में चल रहे गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) को सरकार के विभाग ही चूना लगा रहे हैं. कई चिट्टियां लिखने के बाद भी जीएमवीएन की उधारी चुकाने को विभाग तैयार नहीं हैं. इन हालातों ने आर्थिक संकट के जूझ रहे जीएमवीएन के कर्मचारियों के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. जीएमवीएन फिलहाल अपने कर्मचारियों का वेतन देने की भी स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा. ऐसे में विभागों ने उधारी न देकर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने वाले इस निगम की उम्मीदों को तोड़ दिया है.

उत्तराखंड में पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण इकाई गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN इन दिनों गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है. घाटे में चल रहे निगम की स्थिति तब और बिगड़ गई जब सरकार के दो प्रमुख विभाग- सचिवालय प्रशासन और राज्य संपत्ति विभाग ने निगम के बार-बार पत्र लिखने के बावजूद उसकी 19 करोड़ रुपये की बकाया देनदारी का भुगतान नहीं किया. इससे न सिर्फ निगम की वित्तीय रीढ़ कमजोर हुई है, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य निधि पर भी ताला लग गया है.

EPF में 16 करोड़ जमा न होने से अटके कर्मचारी लाभ: गढ़वाल मंडल विकास निगम को अपने कर्मचारियों के EPF में 16 करोड़ रुपये जमा करने हैं. यह राशि जमा होने के बाद ही कर्मचारी PF से लोन, अग्रिम या अन्य लाभ ले सकते हैं. लेकिन फिलहाल निगम की आर्थिक हालत इतनी खस्ता है कि वह अपने संसाधनों से यह राशि जमा करने में सक्षम नहीं है.

उधर, विभागों द्वारा 19 करोड़ की देनदारी न चुकाने से निगम की यह अनिवार्य जिम्मेदारी अधर में अटकी हुई है. इस वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों को सीधे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. कई कर्मचारी घर बनाने, बच्चों की शादी, मेडिकल जरूरतों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए EPF से पैसा निकालना चाहते थे, लेकिन फंड जमा न होने से प्रक्रिया रुक गई है.

गढ़वाल मंडल विकास निगम को सचिवालय प्रशासन और राज्य संपत्ति द्वारा यह भुगतान किया जाना है. यह देनदारी करोड़ों की है और बार-बार पत्र लिखने के बाद भी राज्य स्थापना के बाद से अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है.

GMVN के आंकड़ों के अनुसार,

  1. कुल 19 करोड़ रुपए की देनदारी बनी हुई है, जिसमें से सचिवालय प्रशासन को 14,59,99,019 (करीब 14 करोड़ 59 लाख) रूपये देने हैं.
  2. राज्य स्थापना से अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के वेतन के रूप में कुल 7,51,13,987 (करीब सात करोड़ 51 लाख) रुपए देने थे.
  3. मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले कर्मचारियों का कुल 9,95,84,560 (करीब करोड 95 लाख) रुपए देना था.
  4. इसमें से कुल 2,86,99,528 (करीब दो करोड़ 86 लाख) रुपए विभाग ने GMVN को लौटा दिए.
इसके अलावा राज्य संपति विभाग को बीजापुर और रेस कोर्स कैंटीन के 256348 रुपए और 422378 रुपए देने हैं. राज्य सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का कुल 4,42,40,605 रुपए की देनदारी है. इस तरह राज्य संपत्ति द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम को 4,49,19,331 रुपए देने हैं.

बार-बार पत्राचार, लेकिन विभागों से नहीं मिल रहा जवाब:

पिछले महीनों में कई बार पत्र लिखकर सचिवालय प्रशासन और राज्य संपत्ति विभाग को बकाया चुकाने की मांग की गई, लेकिन अभी देनदानी वापस मिलने का इंतजार बना हुआ है.

- विशाल मिश्रा, प्रबंध निदेशक, GMVN -

खास बात यह है कि राज्य स्थापना से लेकर अब तक विभिन्न कर्मचारी के वेतन और खाने-पीने में हुए खर्च का बकाया विभाग नहीं दे रहे हैं. गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक का कहना है कि वित्तीय संकट से निपटने के लिए सभी प्रयास जारी हैं.

विभागों से लगातार पत्राचार किया जा रहा है.कोशिश है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए EPF की राशि किसी अन्य संसाधन से भी जमा कराने की व्यवस्था की जाए. कर्मचारियों के लाभों में देरी निगम के लिए भी चिंता का विषय है.

- विशाल मिश्रा, प्रबंध निदेशक, GMVN -

गढ़वाल मंडल विकास निगम कर्मचारी संगठन में रोष: वित्तीय संकट से सबसे अधिक प्रभावित निगम के कर्मचारी हैं. कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष राजेश चंद्र रमोला ने बताया कि 19 करोड़ रुपये लंबे समय से विभागों पर बकाया हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है. निगम कई बार पत्र लिख चुका है, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई. EPF में रकम जमा न होने के कारण कर्मचारी न लोन ले पा रहे हैं, न ही अपनी जरूरत के समय पैसा निकाल पा रहे हैं. यह कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ है.

यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी आंदोलन की राह अपना सकते हैं, क्योंकि यह मुद्दा सीधे उनके अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है.

- राजेश चंद रमोला, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संगठन -

निगम की हालत पहले से खराब, संकट और गहराया: गढ़वाल मंडल विकास निगम पिछले काफी समय से आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है. पर्यटन आधारित सेवाओं और परिसंपत्तियों पर निर्भर निगम कोरोना काल के बाद से लगातार घाटे में चल रहा है. ऐसे में विभागों द्वारा बकाया न देने से इसकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा कमजोर हो गई है.

कर्मचारियों की उम्मीदें टूटीं, समाधान की राह देख रहा निगम: एक ओर जहां GMVN प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है, वहीं दूसरी ओर अपने ही सरकारी विभागों से बकाया न मिलने की मार झेल रहा है. कर्मचारियों की उम्मीदें प्रशासनिक देरी की भेंट चढ़ रही हैं और निगम के सामने कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रखने की चुनौती खड़ी है. सरकार द्वारा समय पर हस्तक्षेप और बकाया भुगतान ही इस संकट को रोक सकता है, नहीं तो गढ़वाल मंडल विकास निगम और उसके कर्मचारियों की मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं.

राज्य संपत्ति विभाग का जवाब:

निगम के साथ इसको लेकर पत्राचार हो रहा है. इस मामले में गढ़वाल मंडल विकास निगम को जल्द से जल्द देनदारी का भुगतान किए जाने के भी प्रयास हो रहे हैं. फिलहाल इसके लिए प्रक्रिया गतिमान है.

-रणवीर सिंह चौहान, सचिव, राज्य संपत्ति-

पढ़ें---

TAGGED:

GMVN DUES
घाटे में जीएमवीएन
गढ़वाल मंडल विकास निगम
GARHWAL MANDAL VIKAS NIGAM IN LOSS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.