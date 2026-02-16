ETV Bharat / state

अमेठी में कबाड़ कारोबारी के अपहरण का खुला राज, डर के कारण बदमाश का नाम नहीं बता रहा था पीड़ित

पुलिस ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी : मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र में बीते 10 फरवरी को कबाड़ कारोबारी का अपहरण कर आठ लाख रुपए फिरौती वसूलने के मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है. सोमवार को पुलिस ने मामले में दो अंतरजनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से फिरौती में वसूली गई रकम में से साढ़े चार लाख रुपए बरामद हो गए हैं. घटना में शामिल रहे पांच अन्य अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों को बीते रविवार को ही अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. फरार चल रहे तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई है. पीड़ित अपराधियों से इतना डरा था कि उनका नाम तक पुलिस को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 400 सीसीटीवी फुटेज चेक किए. (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने बताया, मुसाफिरखाना निवासी रमन कुमार अग्रहरि पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम विसारा पूरव थाना मुसाफिरखाना ने 13 फरवरी को बताया कि 10 फरवरी की सुबह बेटे को धरौली स्कूल से वापस छोड़कर आते समय रास्ते में शुक्ला पेट्रोल पंप के पास चार अज्ञात व्यक्तियों ने रोककर एक सफेद कार में जबरदस्ती बैठाकर ले गये. जान से मारने की धमकी देकर आठ लाख रुपये लेकर छोड़ दिये. चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी : पुलिस अधीक्षक ने बताया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए स्वाट टीम सहित थानों की पुलिस को निर्देशित किया था. चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बिना नंबर प्लेट स्विफ्ट डिजायर कार सवार और दो अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह (24) पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी नगरा पूरे बदली थाना छावनी जनपद बस्ती, एवं घनश्याम पांडेय (21) पुत्र जटाशंकर पांडेय निवासी कलानी कला थाना छावनी जनपद बस्ती को गिरफ्तार किया गया.