अमेठी में कबाड़ कारोबारी के अपहरण का खुला राज, डर के कारण बदमाश का नाम नहीं बता रहा था पीड़ित
10 फरवरी को कारोबारी का अपहरण किया गया था. बदमाशों ने आठ लाख रुपए वसूलने के बाद छोड़ा था.
Published : February 16, 2026 at 8:33 PM IST
अमेठी : मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र में बीते 10 फरवरी को कबाड़ कारोबारी का अपहरण कर आठ लाख रुपए फिरौती वसूलने के मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है. सोमवार को पुलिस ने मामले में दो अंतरजनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से फिरौती में वसूली गई रकम में से साढ़े चार लाख रुपए बरामद हो गए हैं.
घटना में शामिल रहे पांच अन्य अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों को बीते रविवार को ही अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. फरार चल रहे तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई है. पीड़ित अपराधियों से इतना डरा था कि उनका नाम तक पुलिस को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था.
पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने बताया, मुसाफिरखाना निवासी रमन कुमार अग्रहरि पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम विसारा पूरव थाना मुसाफिरखाना ने 13 फरवरी को बताया कि 10 फरवरी की सुबह बेटे को धरौली स्कूल से वापस छोड़कर आते समय रास्ते में शुक्ला पेट्रोल पंप के पास चार अज्ञात व्यक्तियों ने रोककर एक सफेद कार में जबरदस्ती बैठाकर ले गये. जान से मारने की धमकी देकर आठ लाख रुपये लेकर छोड़ दिये.
चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी : पुलिस अधीक्षक ने बताया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए स्वाट टीम सहित थानों की पुलिस को निर्देशित किया था. चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बिना नंबर प्लेट स्विफ्ट डिजायर कार सवार और दो अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह (24) पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी नगरा पूरे बदली थाना छावनी जनपद बस्ती, एवं घनश्याम पांडेय (21) पुत्र जटाशंकर पांडेय निवासी कलानी कला थाना छावनी जनपद बस्ती को गिरफ्तार किया गया.
तलाशी के दौरान अभियुक्त घनश्याम पांडेय के कब्जे से पांच हजार रुपये, अलग-अलग व्यक्तियों के नाम के आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह के कब्जे से चार लाख पैंतालीस हजार रुपये नकद, तीन अदद मोबाइल फोन, कारतूस 315 बोर, एवं कार की डिग्गी से एक कूटरचित नंबर प्लेट बरामद हुआ.
वारदात में शामिल थे पांच आरोपी : पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया, पांच अन्य साथियों महेश कुमार सिंह पुत्र स्व. वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी पिण्डारा महाराज थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी, सौरभ पांडेय पुत्र कैलाश पांडेय, राजकुमार यादव पुत्र रामउजागिर यादव निवासी जीतीपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती, इस्लाम पुत्र रशीद अहमद निवासी इमामबाड़ा काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा ,शुभम यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी ग्राम पूरे हंसा मजरे भीखीपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी के साथ मिलकर 10 फरवरी को घटना को अंजाम दिया था.
आरोपियों ने बताया कि रमन अग्रहरि के पास हम लोग इसी कार से आये थे. उसे डरा-धमका कर उसकी बोलेरो गाड़ी में बैठ गये. रमन कुमार को डरा धमका कर रुपये लेकर छोड़ दिये थे. आरोपियों ने बताया कि घटना के समय कार में कूटरचित नंबर प्लेट लगाते थे. अभियुक्त महेश सिंह पिंडारा गांव का रहने वाला है, जो पीड़ित रमन अग्रहरि के गांव भीखीपुर के पड़ोस में ही है.
पीड़ित और बदमाश एक दूसरे के परिचित : अभियुक्त महेश सिंह का सगा रिश्तेदार अनुज प्रताप सिंह पूर्व में महेश सिंह के घर पर ही रहता था. रमन अग्रहरी अभियुक्त महेश सिंह व अनुज प्रताप सिंह को जानता व पहचानता है. अभियुक्त शुभम यादव भीखीपुर के मजरे का निवासी है. दोनों पक्ष एक-दूसरे के परिचित थे. चूकि महेश सिंह शातिर अपराधी है इसीलिए पीड़ित उसका नाम लेने से डर रहा था.
