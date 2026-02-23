ETV Bharat / state

किसान की हत्या का खुला राज, छोटी सी बात बनी हत्या की वजह, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग : रानीतराई थाना क्षेत्र में एक किसान की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है. किसान की हत्या धारदार हथियार से की गई थी. मृतक और आरोपी के बीच खेत में पानी डालने को लेकर वाद विवाद था. घटना के दिन भी मृतक और आरोपी में इसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद आरोपी ने आवेश में आकर मृतक के सिर पर टांगी से वार कर दिया और फरार हो गया. पुलिस ने जांच के बाद आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

कहां हुई थी हत्या ?

ग्राम केंवरा में एक खेत में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. शव मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची जिसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉयड को भी बुलाया गया. पुलिस को किसान के सिर पर चोट के निशान मिले थे. पुलिस ने घटना के बाद आसपास और परिजनों से पूछताछ की. पुलिस को पता चला कि मृतक अमरसिंह साहू के खेत में पानी डालने को लेकर मोहन सिन्हा के साथ वाद विवाद चल रहा था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की,जिसके बाद हत्या का राज खुल गया.