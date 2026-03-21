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निशांत कुमार और ललन सिंह की सीक्रेट मीटिंग..बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सुबह-सुबह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे और सीक्रेट मीटिंग की, पढ़ें पूरी खबर-

निशांत कुमार और JDU नेता ललन सिंह के बीच मीटिंग
निशांत कुमार और JDU नेता ललन सिंह के बीच मीटिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 21, 2026 at 2:00 PM IST

5 Min Read
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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जब से जेडीयू में शामिल हुए हैं उसके बाद से वह लगातार एक्टिव मोड में चल रहे हैं. वह लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की. माना जा रहा है कि ललन सिंह के साथ निशांत की मुलाकात काफी सीक्रेट थी.

ललन सिंह से मिले निशांत कुमार : ललन सिंह और निशांत के बीच हुई बैठक में मौजूदा राजनीतिक घटनक्रम पर चर्चा हुई और उन्होंने वरिष्ठ जेडीयू लीडर ललन सिंह से टिप्स लिए. ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र भी हैं और दोनों के बीच चार दशक से भी अधिक पुराना संबंध है. निशांत कह भी रहे हैं कि पिता ने जो 20 साल काम किया है उसे आगे बढ़ाएंगे और बिहार में पार्टी को मजबूत करेंगे. उस दिशा में निशांत ने काम करना पहले दिन से ही शुरू कर दिया है.

पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते निशांत कुमार
पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते निशांत कुमार (ETV Bharat)

ललन सिंह से निशांत ले रहे ट्रेनिंग : जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत लगातार बैठकें कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं. ऐसे में नीतीश कुमार के भरोसेमंद और खास माने जाने वाले ललन सिंह से निशांत की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है. नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कैसे करें, पार्टी को कैसे आगे ले जाना है इन तमाम चीजों पर निशांत ने बात की है.

राजनीति में बारीकियां समझ रहे निशांत : ललन सिंह जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई है. नीतीश कुमार के साथ शुरुआती दिनों से काम कर रहे हैं जब नीतीश राजनीति में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. ऐसे में ललन सिंह नीतीश कुमार के बेटे को पार्टी की बारीकियों से रूबरू करवा रहे हैं. निशांत कुमार बिहार में यात्रा करने वाले हैं इसलिए उनके लिए ललन सिंह की टिप्स काफी अहमियत रखती है.

8 मार्च को निशांत ने ली थी सदस्यता : जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निशांत को 8 मार्च को सदस्यता दिलाई थी. पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से जदयू कार्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था. जदयू में शामिल होने से पहले निशांत ने संजय झा और पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेताओं के साथ एक बैठक भी की थी.

पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते निशांत कुमार
पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते निशांत कुमार (ETV Bharat)

2 हफ्ते में कई नेताओं से मुलाकात : निशांत जदयू में शामिल होने के बाद पिछले 12 दिनों में पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं. इसमें नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे अरुण कुमार के आवास पर जाकर भी मुलाकात की है. नीतीश कुमार और अरुण कुमार के बीच कई सालों से संबंध ठीक नहीं था लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अरुण कुमार जदयू में शामिल हो गए हैं और जदयू ने उनके बेटे ऋतुराज को घोसी से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, जीत भी हुई. अब निशांत ने अरुण कुमार से मिलकर आगे की राजनीति के लिए टिप्स लिया है.

यात्रा से पहले फीडबैक भी ले रहे निशांत : निशांत पार्टी के विधायकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं. बिहार की यात्रा से पहले निशांत की जदयू के वरिष्ठ नेताओं विधायकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जदयू की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में भी निशांत शामिल हुए थे और वहां भी मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की थी. मुख्यमंत्री आवास में जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था तो उसमें भी निशांत एक्टिव दिखे थे.

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सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार (ETV Bharat)

संगठन और सरकार में युवा चेहरे को मिलेगा मौका : जदयू में प्रदेश स्तर पर भी सांगठनिक बदलाव करना है. उमेश कुशवाहा को तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है. तीन बार के कार्यकाल में नीतीश कुमार पांचवी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नॉमिनेशन हो गया है. आने वाले समय में पार्टी के अंदर निशांत कुमार की बड़ी भूमिका होने वाली है. बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात उसी दिशा में निशांत की पहल माना जा रहा है.

निशांत को युवा विधायकों का सपोर्ट : युवा विधायकों ने निशांत के सपोर्ट में टीम भी बनाई है. अभी निशांत कल्याण बिगहा गए थे तो कई युवा विधायक भी उनके साथ गए थे. जब निशांत बिहार की यात्रा करेंगे तो युवा विधायकों की टीम भी उनके साथ होगी. बिहार में नई सरकार का जब गठन होगा तो निशांत के साथ कई युवा चेहरों को भी मौका मिलेगा, यह तय माना जा रहा है.

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