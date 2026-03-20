ETV Bharat / state

हनुमानगढ़ को दहलाने की साजिश मामले की चल रही सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन: एसपी नरेन्द्र सिंह मीणा

नवनियुक्त एसपी ने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने नाकाबंदी और गश्त की व्यवस्था को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है.

Newly Appointed SP Narendra Singh Meena
नवपदस्थापित पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा (ETV Bharat Hanumangarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 8:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हनुमानगढ़: जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है. नवपदस्थापित पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि ऐसे अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाएगी, जिनके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में पांच या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ को दहलाने की साजिश के मामले में पुलिस सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रही है.

एसपी मीणा ने कहा कि जिले में बढ़ते संगठित अपराध, नशा तस्करी और अवैध हथियारों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जा रही है. इसके तहत प्रत्येक सप्ताह 'एरिया डोमिनेशन अभियान' चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस टीमों की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों में सघन जांच, गश्त और कार्रवाई की जाएगी. नशा तस्करी पर विशेष फोकस करते हुए एसपी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों का आपराधिक डेटा एकत्रित किया जा रहा है. इस डेटा के विश्लेषण के आधार पर एक व्यापक कार्ययोजना बनाई जाएगी, जिससे नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके. साथ ही उन्होंने कहा कि जिले मे चल रहे पर्ची सट्टे और समय अवधि के बाद भी खुलने वाली शराब को दुकानों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नए एसपी ने बताई अपनी प्राथमिकताएं (ETV Bharat Hanumangarh)

पढ़ें: पाकिस्तानी हैंडलर भट्टी के इशारे पर हनुमानगढ़ दहलाने की साजिश, आखिर कौन था निशाने पर ? जांच में जुटी ATS

नाकाबंदी और गश्त की नई व्यवस्था: अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने नाकाबंदी और गश्त की व्यवस्था को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है. एसपी ने बताया कि एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी की निगरानी में शाम 7 से रात 11 बजे तक एबीसी श्रेणी की नाकाबंदी की जाएगी. इसके साथ ही सुबह 5 से 10 बजे तक 'भोर गश्त' शुरू की जाएगी, जिससे दिन की शुरुआत में ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. एसपी स्वयं भी शाम 6 बजे के बाद शहर में पैदल गश्त करेंगे, जिससे आमजन में सुरक्षा का विश्वास बढ़े.

पढ़ें: गुजरात में पकड़े गए तीन आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन, ATS की टीम करेगी पूछताछ

संगरिया टोल प्लाजा पर स्थाई नाका: एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत संगरिया टोल प्लाजा पर स्थाई नाका स्थापित किया जाएगा. इसका उद्देश्य पंजाब की ओर से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों और आपराधिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखना है. इसके अलावा जाखड़ांवाली क्षेत्र में भी नाकाबंदी की व्यवस्था की जाएगी. ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों और बीट प्रभारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में जवाबदेही सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पढ़ें: हनुमानगढ़ में धमाके की थी साजिश, लेकिन समय पर नहीं पहुंचा RDX, अंबाला में गिरफ्तार युवकों से खुलासा

हनुमानगढ़ को दहलाने की साजिश पर चल रही सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन: हरियाणा के अंबाला में आरडीएक्स के साथ पकड़े गए आरोपियों से जुड़े हनुमानगढ़ कनेक्शन पर एसपी ने बताया कि मामले की जांच AGTF प्रभारी DSP करण मान की अगुवाई में हनुमानगढ़ पुलिस की विशेष टीम, एटीएस और एससीएसटी सेल की टीम की ओर से गोपनीय तरीके से की जा रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक व्यक्ति, जो पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी नेटवर्क के लिए काम कर रहा था. उसने हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में आईईडी रखा था. अब यह पता लगाया जा रहा है कि वह किन-किन स्थानीय लोगों के संपर्क में था और उसका नेटवर्क कितना विस्तृत है.

नेठराना हत्याकांड पर भी फोकस: नोहर थाना क्षेत्र के नेठराना गांव के चर्चित मासूम अभिषेक हत्याकांड को लेकर एसपी ने कहा कि मामले की जांच में रही कमियों की समीक्षा की जा रही है. जांच अधिकारी से चर्चा कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा किया जाए. प्रेस वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी अरविंद बिश्नोई व एससीएसटी सेल सीओ करण सिंह बराड़ भी मौजूद रहे.

TAGGED:

EXPLOSIVES SEIZED IN AMBALA
HANUMANGARH TERRORIST LINK
PATROLLING SYSTEM IN HANUMANGRAH
हनुमानगढ़ को दहलाने की साजिश
NEW SP OF HANUMANGRAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.