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ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ता SECR, साल 2025-26 में बचाया 65 लाख लीटर डीजल

नई तकनीक से 81 करोड़ के राजस्व की हुई बचत, 16,614 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी आई कमी.

SECR
डीजल की बचत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 1:41 PM IST

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रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. SECR ने अत्याधुनिक हेड ऑन जनरेशन प्रणाली को अपनाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 65 लाख लीटर से अधिक डीजल की बचत की है. इस बचत से रेलवे को लगभग 81 करोड़ की राजस्व बचत हुई है. वहीं तकनीक से 16,614 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी दर्ज की गई. इस पहल से रेल परिवहन में जहां नई उपलब्धि हासिल हुई वहीं ग्रीन एनर्जी की ओर से भी रेलवे ने कदम बढ़ा दिया है.

ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ता SECR

SECR की 25 एलएचबी आधारित ट्रेनों में एचओजी (हेड ऑन जनरेशन) प्रणाली लागू होने के बाद, अब इन ट्रेनों के कोचों में रोशनी और एयर कंडीशनिंग के लिए जरुरी बिजली आपूर्ति डीजल जनरेटर के स्थान पर सीधे ओवरहेड उपकरण (ओएचई) के माध्यम से मिल रही है. इससे डीजल आधारित एंड ऑन जनरेशन (ईओजी) प्रणाली पर रेलवे की निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है.

SECR
डीजल की बचत (ETV Bharat)

इसके पहले एलएचबी ट्रेनों के दोनों सिरों पर लगे पावर कारों में लगे डीजल जनरेटर सेट कोचों को बिजली सप्लाई करते थे. एचओजी प्रणाली लागू होने के बाद यह व्यवस्था समाप्त होकर विद्युत इंजन से सीधे विद्युत आपूर्ति की जा रही है. जिससे ईंधन की बचत के साथ परिचालन अधिक किफायती, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल बन गया है.

एचओजी सिस्टम के फायदे

  • 65 लाख लीटर से अधिक डीजल की वार्षिक बचत, जिससे करोड़ों की वित्तीय बचत.
  • लगभग 16,614 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा.
  • डीजल जनरेटर समाप्त होने से ध्वनि प्रदूषण में कमी. यात्रियों को अधिक शांत एवं आरामदायक यात्रा का अनुभव.
  • नई डिज़ाइन की पावर कारों में कम स्थान घेरने वाली प्रणाली के कारण सामान्य श्रेणी में अतिरिक्त बैठने की क्षमता उपलब्ध.
  • डीजल, लुब्रिकेंट एवं अन्य ज्वलनशील उपकरणों के उपयोग में कमी से अग्नि सुरक्षा में वृद्धि.
  • विद्युत आधारित प्रणाली अपनाने से रखरखाव लागत एवं ईंधन पर निर्भरता में कमी.
  • रेल संचालन अधिक दक्ष एवं पर्यावरण-अनुकूल बना.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अपनाई गई एचओजी प्रणाली भारतीय रेल की हरित, सुरक्षित, आधुनिक एवं ऊर्जा-कुशल परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही है. बल्कि यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, शांत एवं सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी प्रदान कर रही है: रेलवे

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एचओजी प्रणाली से संचालित 25 ट्रेनें

  1. बिलासपुर-चेन्नई एक्सप्रेस
  2. बिलासपुर-पुणे, एक्सप्रेस
  3. बिलासपुर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस
  4. बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस
  5. बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस
  6. बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस
  7. छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति एक्स्प्रेस
  8. दुर्ग-निज़ामुद्दीन, हमसफ़र एक्सप्रेस
  9. दुर्ग-जम्मूतवी एक्सप्रेस
  10. दुर्ग-फिरोजपुर अंत्योदय एक्सप्रेस
  11. कोरबा-रायपुर, हसदेव एक्सप्रेस
  12. दुर्ग – नौतनवा एक्सप्रेस
  13. दुर्ग -कानपुर, बेतवा एक्सप्रेस
  14. दुर्ग नौतनवा
  15. दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस
  16. कोरबा-अमृतसर, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
  17. दुर्ग-जयपुर, एक्सप्रेस
  18. दुर्ग-उधमपुर एक्सप्रेस
  19. दुर्ग-भोपाल,अमरकंटक एक्सप्रेस
  20. रायगढ़-गोंदिया, जनशताब्दी एक्सप्रेस
  21. बिलासपुर-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी, इंटरसिटी एक्सप्रेस
  22. कोरबा- नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी, शिवनाथ एक्सप्रेस
  23. बिलासपुर-रीवाँ एक्सप्रेस
  24. बिलासपुर-इंदौर, नर्मदा एक्सप्रेस
  25. दुर्ग-अम्बिकापुर एक्सप्रेस

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TAGGED:

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
BILASPUR RAILWAY DIVISION
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