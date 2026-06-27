ETV Bharat / state

भानुप्रतापपुर पहुंचे SECR महाप्रबंधक, रेलवे विस्तार और रावघाट रेल परियोजना को लेकर दिए संकेत

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश पहली बार भानुप्रतापपुर पहुंचे, यहां उन्होंने रेल लाइन विस्तार को लेकर अहम बात कही

Rowghat rail project
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश पहली बार भानुप्रतापपुर पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर. बस्तर को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ी खबर सामने आई है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश शुक्रवार को पहली बार भानुप्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन और रावघाट रेल परियोजना का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि रावघाट तक रेल संचालन जल्द शुरू होगा और इसके बाद जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा.

भानुप्रतापपुर पहुंचे SECR महाप्रबंधक, रेलवे विस्तार और रावघाट रेल परियोजना को लेकर दिए संकेत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई विभागों का लिया जायजा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश रावघाट सेक्शन के निरीक्षण के लिए भानुप्रतापपुर पहुंचे. यहां पहुंचने के बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर में कई विभागों का निरीक्षण किया और नवनिर्मित आरपीएफ बैरक का भी जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

रावघाट रेल परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है. कुछ जरूरी काम बाकी हैं, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद रावघाट तक रेल संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी.- तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक

Rowghat rail project
तरुण प्रकाश रावघाट सेक्शन के निरीक्षण के लिए भानुप्रतापपुर पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेल लाइन विस्तार भी जारी

महाप्रबंधक ने कहा कि रावघाट के बाद अब जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी. रेल मंत्रालय इस परियोजना को लेकर गंभीर है और तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बस्तर को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

Rowghat rail project
रेलवे स्टेशन और रावघाट रेल परियोजना का किया निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रेन में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

यात्री सुविधाओं को लेकर भी रेलवे ने अहम घोषणा की है. ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा चुके हैं, जबकि दो अन्य ट्रेनों में भी जल्द डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और यात्रा का अनुभव बेहतर होगा.

Raoghat rail project
रेलवे विस्तार और रावघाट रेल परियोजना को लेकर दिए संकेत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कांकेर में BMO को हटाने समेत कई मांगों को लेकर 7 घंटे स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर बैठे रहे कर्मचारी, आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त
बारिश में परेशानी का सबब बनेंगे अधूरे पुल-पुलिया, कांकेर जिले में कुछ निर्माण कार्य डेडलाइन के एक साल बाद भी पूरे नहीं
भानुप्रतापपुर में शौर्य चक्र विजेताओं का ऐतिहासिक स्वागत, नगरवासियों ने फूल बरसाकर किया सम्मान

TAGGED:

SECR GENERAL MANAGER
महाप्रबंधक तरुण प्रकाश
RAILWAY STATION BHANUPRATAPPUR
रावघाट रेल परियोजना
ROWGHAT RAIL PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.