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भानुप्रतापपुर पहुंचे SECR महाप्रबंधक, रेलवे विस्तार और रावघाट रेल परियोजना को लेकर दिए संकेत

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश पहली बार भानुप्रतापपुर पहुंचे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भानुप्रतापपुर पहुंचे SECR महाप्रबंधक, रेलवे विस्तार और रावघाट रेल परियोजना को लेकर दिए संकेत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर. बस्तर को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ी खबर सामने आई है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश शुक्रवार को पहली बार भानुप्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन और रावघाट रेल परियोजना का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि रावघाट तक रेल संचालन जल्द शुरू होगा और इसके बाद जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा.

कई विभागों का लिया जायजा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश रावघाट सेक्शन के निरीक्षण के लिए भानुप्रतापपुर पहुंचे. यहां पहुंचने के बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर में कई विभागों का निरीक्षण किया और नवनिर्मित आरपीएफ बैरक का भी जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

रावघाट रेल परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है. कुछ जरूरी काम बाकी हैं, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद रावघाट तक रेल संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी.- तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक

तरुण प्रकाश रावघाट सेक्शन के निरीक्षण के लिए भानुप्रतापपुर पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेल लाइन विस्तार भी जारी

महाप्रबंधक ने कहा कि रावघाट के बाद अब जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी. रेल मंत्रालय इस परियोजना को लेकर गंभीर है और तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बस्तर को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

रेलवे स्टेशन और रावघाट रेल परियोजना का किया निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रेन में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

यात्री सुविधाओं को लेकर भी रेलवे ने अहम घोषणा की है. ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा चुके हैं, जबकि दो अन्य ट्रेनों में भी जल्द डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और यात्रा का अनुभव बेहतर होगा.