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143 नए लोकोमोटिव कमीशन, 2263 किलोवाट सौर ऊर्जा, वित्तीय वर्ष में SECR के बिजली विभाग की उपलब्धियां जानिए

AI-सक्षम ड्रोन से तारों की जांच जैसे आधुनिक काम SECR कर रहा है. इस साल हरित ऊर्जा में भी बड़ी उपलब्धि मिली है.

SECR Electric Department achievements
2263 किलोवाट सौर ऊर्जा जैसे कई काम SECR के बिजली विभाग ने किए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 8:56 PM IST

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रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगातार माल परिवहन समेत कई उपलब्धियां अपने नाम कर रहा है. इस व्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विद्युत विभाग की भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान विभाग ने हरित ऊर्जा, अत्याधुनिक तकनीक और परिचालन दक्षता के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं.

रिकॉर्ड लोकोमोटिव कमीशनिंग

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 143 नए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का सफल कमीशनिंग किया गया. इसमें 74 लोको भिलाई में, 69 लोको बिलासपुर में है. अब कुल लोकोमोटिव संख्या 721 से बढ़कर 805 हो गई है, यानी करीब 11.65% की बढ़ोतरी हुई है.

SECR Electric Department achievements
AI-सक्षम ड्रोन से तारों की जांच जैसे आधुनिक काम SECR कर रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेहतर परिचालन प्रदर्शन

मालगाड़ियों के लिए हर महीने औसतन 665 लोको उपलब्ध रहे, जो रेलवे बोर्ड के लक्ष्य (651) से ज्यादा है. इससे माल परिवहन और भी तेज और भरोसेमंद हुआ है.

हरित ऊर्जा की दिशा में कदम

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रेलवे ने 2263.625 किलोवाट पीक सौर ऊर्जा प्लांट लगाए हैं. इससे साफ (ग्रीन) ऊर्जा मिल रही है और कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है.

नई तकनीक का इस्तेमाल

रायपुर मंडल ने पहली बार AI-सक्षम ड्रोन से ओवरहेड वायर (OHE) की जांच शुरू की है. इससे हाई वोल्टेज तारों की सुरक्षित जांच होती है. खराबी जल्दी पकड़ में आती है और कर्मचारियों की सुरक्षा भी बढ़ती है.

मजबूत विद्युत ढांचा

रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 211.45 ट्रैक किमी निक्को संपर्क तार बदले हैं. वहीं 173.44 ट्रैक किमी एल्युमिनियम कैटेनरी तार लगाए और 44 नए ऑटो-ट्रांसफॉर्मर लगाए हैं.

पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता

भिलाई के कुछ यार्ड और डिपो को ISO 14001:2015 पर्यावरण प्रमाणन मिला है. यह दिखाता है कि रेलवे पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से ले रहा है. बेहतर लोकोमोटिव, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक तकनीक के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का विद्युत विभाग भविष्य के लिए रेलवे को और मजबूत बना रहा है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्थापित किया कीर्तिमान
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