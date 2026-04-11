दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रचा कीर्तिमान, स्क्रैप निपटान से 303.47 करोड़ का राजस्व
SECR को स्क्रैप से मिली यह आय रेलवे बोर्ड की तरफ से निर्धारित 270 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य से 12.4 प्रतिशत ज्यादा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 11, 2026 at 7:02 AM IST
रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिशन जीरो स्क्रैप के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. एसईसीआर को स्क्रैप के निपटान से 303.74 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है. यह उपलब्धि रेलवे के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी स्क्रैप बिक्री है. यह आय रेलवे बोर्ड की निर्धारित 270 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य से 12.4% ज्यादा है, जो संगठन की कुशल कार्यप्रणाली, प्रभावी योजना एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को दर्शाती है.
स्क्रैप से कैसे हुई आय
रेलवे को यह सफलता अलग अलग कार्य स्थलों और ट्रैक किनारे पड़े स्क्रैप की सुनियोजित पहचान, उसके व्यवस्थित एकत्रीकरण और ई-नीलामी के माध्यम से मिली है. इस पहल से न केवल राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि रेलवे परिसरों की स्वच्छता और सुव्यवस्था में भी सुधार हुआ है.
स्क्रैप बिक्री का विवरण
- रेल से 114.96 करोड़ रुपए
- पी.वे. आइटम से 16.53 करोड़ रुपए
- रोलिंग स्टॉक्स से 32.53 करोड़ रुपए
- नॉन-फेरस सामग्री से 25.63 करोड़ रुपए
- पीएससी स्लीपर से 8.39 करोड़ रुपए
- अन्य मदों से 105.43 करोड़ रुपए की आय
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की उपलब्धि
इसके साथ ही भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) के माध्यम से खरीद में भी वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM के माध्यम से 397.83 करोड़ रुपए की खरीदी की गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 37.80% ज्यादा है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की यह उपलब्धि केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठन की दूरदर्शिता, पारदर्शिता, संसाधनों के कुशल प्रबंधन एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है.