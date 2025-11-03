ETV Bharat / state

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बनाया नया रिकॉर्ड, 216 दिनों में 150 मिलियन टन माल लदान

यह आंकड़े दिखाते हैं कि रेलवे की दक्षता में लगातार सुधार हो रहा है और माल परिवहन की रफ्तार बढ़ी है.

लगातार बढ़ता प्रदर्शन: पिछले कुछ सालों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने माल लदान के क्षेत्र में प्रगति की है.

बिलासपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने माल लदान के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. वर्ष 2025-26 के दौरान केवल 216 दिनों में 150 मिलियन टन माल लोडिंग पूरी कर रेलवे ने अपनी बेहतर संचालन क्षमता दिखाई है. यह उपलब्धि देश के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है.

SECR ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी (@SECR)

कोयला, इस्पात और खनिजों की सुचारु आपूर्ति: इस सफलता के पीछे रेलवे की समयबद्ध आपूर्ति व्यवस्था मुख्य कारण रही. कोयला, इस्पात, सीमेंट, खाद्यान्न और खनिज पदार्थों जैसी आवश्यक सामानों की लगातार ढुलाई से देश के तापघरों, स्टील प्लांट्स और कारखानों को बड़ी राहत मिली है. इससे देश के औद्योगिक विकास को गति मिली है और ऊर्जा आपूर्ति भी सुदृढ़ हुई है.

तीनों मंडलों का सराहनीय योगदान: इस उपलब्धि में बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल का अहम योगदान रहा. तीनों मंडलों ने मिलकर बेहतर योजना और कुशल प्रबंधन से माल ढुलाई की गति को बनाए रखा.

संरचनात्मक सुधार और यात्री सेवाएं: रेलवे की इस सफलता के पीछे संरचनात्मक सुधारों की भी बड़ी भूमिका रही है. लाइन दोहरीकरण, तीसरी और चौथी लाइन निर्माण, यार्ड आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण जैसे कार्यों से ट्रेनों की गति और क्षमता में बढ़ोतरी हुई है.

साथ ही, रेलवे का कहना है कि, श्रावण मास के दौरान श्रावणी स्पेशल ट्रेनें, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीवाली और छठ पर्वों पर पूजा एवं छठ स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों को सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराया गया है.