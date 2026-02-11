ETV Bharat / state

बनारस के ये सरकारी स्कूल भी हो रहे स्मार्ट, जानिए क्यों कहे जा रहे स्मार्ट?

वाराणसी: प्राइमरी स्कूलों के स्मार्ट होने के बाद अब वाराणसी में माध्यमिक स्कूलों को भी स्मार्ट करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब-तक 30 से ज्यादा स्कूलों को नए कलेवर और अत्यधिक सुविधाओं से लैस किया जा चुका है. जल्द ही बाकी के स्कूलों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा. इस स्मार्ट स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी, स्पेशल लैब, स्मार्ट क्लासरूम लगायत अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी.



बनारस की माध्यमिक स्कूल हो रहे हैं स्मार्ट: सरकार की ओर से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ स्कूलों को कॉन्वेंट के तर्ज पर विकसित करने की योजना है. इससे राजकीय स्कूलों को और बेहतर बनाया जा सके. इस बारे में डीआईओएस भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वाराणसी में 31 राजकीय विद्यालय 106 एडेड स्कूल है. इसके अतिरिक्त विभिन्न वित्त विहान विद्यालय भी मौजूद है. जिनके कलेवर को बदला जा रहा है.

भोलेंद्र प्रताप सिंह ने कहते हैं कि यूपी बोर्ड द्वारा संचालित 31 राजकीय विद्यालय स्मार्ट हो चुके हैं. इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी सर्विलांस, प्ले ग्राउंड,स्मार्ट फर्नीचर, मल्टीपरपज हॉल, लाइब्रेरी, अटल लैब की सुविधा मौजूद है. समग्र शिक्षा के साथ इन सभी विद्यालयों को स्मार्ट बनाया गया है.



2026 तक बदल जाएगी स्कूलों की तस्वीर: डीआईओएस ने बताया कि इसके अलावा सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास को बनाए जाने की तैयारी चल रही है. इसमें 35 विद्यालय स्मार्ट हो चुके हैं. इसी क्रम में वाराणसी के राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में रोबोटिक्स लैब भी बनाया गया है. यहां पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जानी है. इसके लिए यहां के एलुमिनी का साथ लिया जा रहा है, जो भी यहां पढ़े हुए छात्र अच्छे पद पर हैं, उनके माध्यम से यहां पर और बेहतर सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है. हमारा पूरा प्रयास है कि 2026 में स्कूलों को स्मार्ट कर दिया जाए.





बदल चुकी है प्राइमरी स्कूलों की तस्वीर: गौरतलब है कि मिशन शक्ति और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनारस के सभी 1143 से ज्यादा स्कूलों का कायाकल्प किया जा चुका है. जिले में सभी प्राथमिक विद्यालय हाईटेक सुविधाओं से लैस है. इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब,लाइब्रेरी की सुविधा मौजूद है. विद्यार्थियों को बेहतर अनुभव देने के लिए फर्नीचर की भी वह व्यवस्था की गई है. यही नहीं शहर के मच्छोदरी,राजघाट महमूरगंज जैसे स्कूल कॉन्वेंट विद्यालयों को टक्कर दे रहे हैं. यहां बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं. विद्यालय में लिफ्ट की भी व्यवस्था है.



