ETV Bharat / state

इच्छा मृत्यु के आवेदनों पर फैसले के लिए सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठित, जींद अस्पताल में तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात

जींद: लाइलाज बीमारी से ग्रसित और लंबे समय से मरणासन्न (पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव) स्थिति में पहुंचे रोगियों को गरिमामय मृत्यु का अधिकार देने के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग जींद ने बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट के एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव तथा विड्रॉल/विद होल्डिंग ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तर पर तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों के सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है.

सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन: स्वास्थ्य महानिदेशक हरियाणा के आदेशानुसार जींद सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली की देखरेख में गठित ये बोर्ड जिले में इच्छा मृत्यु से संबंधित प्राप्त आवेदनों और मरीजों की चिकित्सीय स्थिति की गहन समीक्षा करेगा. नागरिक अस्पताल जींद के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश भोला की अध्यक्षता में गठित इस सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में दो अन्य वरिष्ठ विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. जिसमें एनेस्थेटिस्ट एसएमओ डॉक्टर सुषमलमता, फिजिशियन डॉक्टर मनोज मलिक को शामिल किया गया है.

क्या होगा बोर्ड का काम? ये बोर्ड मेडिकल गाइडलाइंस के आधार पर ये जांचने का काम करेगा कि मरीज का मस्तिष्क पूरी तरह से निष्क्रिय (ब्रेन डेड) हो चुका है या नहीं. क्या उसकी स्थिति में सुधार की कोई वैज्ञानिक संभावना शेष है. बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर ही नियमानुसार वेंटीलेटर या लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने का निर्णय लिया जाएगा.

हरीश राणा केस के बाद व्यवस्था: ये पूरी व्यवस्था 13 वर्षों से कोमा (वेजिटेटिव स्टेट) में चल रहे हरीश राणा के चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत की गई है. हरीश मात्र 13 वर्ष की आयु से बिस्तर पर पूरी तरह अचेत स्थिति में था. करीब एक दशक तक निरंतर देखभाल के बाद जब रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं बची तो उसके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में गरिमामय मृत्यु की गुहार लगाई थी. अदालत ने इस मानवीय पहलू को गंभीरता से लेते हुए देश के सभी राज्यों को जिला स्तर पर निष्पक्ष मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश जारी किए थे.