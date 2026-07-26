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इच्छा मृत्यु के आवेदनों पर फैसले के लिए सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठित, जींद अस्पताल में तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात

इच्छा मृत्यु का अधिकार देने के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग जींद का बड़ा कदम. जिला स्तर पर तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों का सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठन.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 26, 2026 at 8:16 PM IST

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जींद: लाइलाज बीमारी से ग्रसित और लंबे समय से मरणासन्न (पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव) स्थिति में पहुंचे रोगियों को गरिमामय मृत्यु का अधिकार देने के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग जींद ने बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट के एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव तथा विड्रॉल/विद होल्डिंग ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तर पर तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों के सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है.

सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन: स्वास्थ्य महानिदेशक हरियाणा के आदेशानुसार जींद सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली की देखरेख में गठित ये बोर्ड जिले में इच्छा मृत्यु से संबंधित प्राप्त आवेदनों और मरीजों की चिकित्सीय स्थिति की गहन समीक्षा करेगा. नागरिक अस्पताल जींद के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश भोला की अध्यक्षता में गठित इस सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में दो अन्य वरिष्ठ विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. जिसमें एनेस्थेटिस्ट एसएमओ डॉक्टर सुषमलमता, फिजिशियन डॉक्टर मनोज मलिक को शामिल किया गया है.

क्या होगा बोर्ड का काम? ये बोर्ड मेडिकल गाइडलाइंस के आधार पर ये जांचने का काम करेगा कि मरीज का मस्तिष्क पूरी तरह से निष्क्रिय (ब्रेन डेड) हो चुका है या नहीं. क्या उसकी स्थिति में सुधार की कोई वैज्ञानिक संभावना शेष है. बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर ही नियमानुसार वेंटीलेटर या लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने का निर्णय लिया जाएगा.

हरीश राणा केस के बाद व्यवस्था: ये पूरी व्यवस्था 13 वर्षों से कोमा (वेजिटेटिव स्टेट) में चल रहे हरीश राणा के चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत की गई है. हरीश मात्र 13 वर्ष की आयु से बिस्तर पर पूरी तरह अचेत स्थिति में था. करीब एक दशक तक निरंतर देखभाल के बाद जब रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं बची तो उसके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में गरिमामय मृत्यु की गुहार लगाई थी. अदालत ने इस मानवीय पहलू को गंभीरता से लेते हुए देश के सभी राज्यों को जिला स्तर पर निष्पक्ष मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश जारी किए थे.

गाइडलाइन के अनुसार होगा फैसला: बोर्ड अध्यक्ष एवं डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि "सड़क दुर्घटना, सिर की गंभीर चोट या ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से कई बार मरीज सालों तक वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, जहां वो केवल पलकें झपकने के अलावा कोई क्रिया नहीं कर पाते. लंबे समय तक नर्सिंग केयर के बावजूद जब रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं रहती, तब परिजन ऐसी स्थिति से मुक्ति के लिए गुहार लगाते हैं. गठित बोर्ड पूरी गाइडलाइंस के अनुसार ही निर्णय लेगा."

तीन डॉक्टरों का सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठित: नागरिक अस्पताल की सीएमओ डॉक्टर सुमन कोहली ने बताया कि "सुप्रीम कोर्ट और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के निर्देशों के तहत तीन डॉक्टरों का सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है. यदि इच्छा मृत्यु से संबंधित कोई भी आवेदन प्राप्त होता है तो यह बोर्ड तय मानकों के अनुसार मरीज की मेडिकल कंडीशन की समीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगा."

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