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नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी दूसरी वंदे भारत, कानपुर और प्रयागराज से गुजरेगी

कानपुर: त्योहारों के सीजन में नई दिल्ली से पटना के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच 'वंदे भारत एक्सप्रेस' की दूसरी जोड़ी चलाने का फैसला किया है, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर कानपुर से भी होकर गुजरेगी.रेलवे बोर्ड की ओर से इस विशेष ट्रेन को मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.



कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर इस आधुनिक ट्रेन के ठहराव और कैटरिंग की सुविधा मिलने से यहां के यात्रियों को भी दिल्ली और बिहार आना-जाना काफी आसान हो जाएगा.



