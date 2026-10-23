नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी दूसरी वंदे भारत, कानपुर और प्रयागराज से गुजरेगी
नई दिल्ली से पटना के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 8:13 AM IST
कानपुर: त्योहारों के सीजन में नई दिल्ली से पटना के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच 'वंदे भारत एक्सप्रेस' की दूसरी जोड़ी चलाने का फैसला किया है, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर कानपुर से भी होकर गुजरेगी.रेलवे बोर्ड की ओर से इस विशेष ट्रेन को मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर इस आधुनिक ट्रेन के ठहराव और कैटरिंग की सुविधा मिलने से यहां के यात्रियों को भी दिल्ली और बिहार आना-जाना काफी आसान हो जाएगा.
- नई दिल्ली से पटना (ट्रेन नंबर 02254): यह ट्रेन 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को नई दिल्ली से रवाना होगी.
- पटना से नई दिल्ली (ट्रेन नंबर 02253): यह ट्रेन 24 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर शनिवार, सोमवार और बुधवार को पटना से चलेगी.
इससे पहले चल रही पहली वंदे भारत (02252/02251) के शेड्यूल को मिलाकर देखें, तो अब शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी सभी 6 दिन दोनों दिशाओं में यात्रियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा उपलब्ध रहेगी,
- 13 घंटे में तय करेगी करीब 1000 किमी का सफर
यह विशेष वंदे भारत ट्रेन 20 कोच वाली पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन होगी. सफर के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में बेहतरीन कैटरिंग का इंतजाम किया गया है.नई दिल्ली से पटना पहुंचने में 12 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा, जबकि पटना से नई दिल्ली के सफर में 13 घंटे 30 मिनट लगेंगे.
- रूट और स्टेशनों का टाइम टेबल
यह ट्रेन अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा होकर चलेगी. ट्रेन में पानी भरने के लिए कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर विशेष ठहराव दिया गया है।
- नई दिल्ली से पटना (ट्रेन नंबर 02254)
नई दिल्ली से ट्रेन सुबह 08:35 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद अलीगढ़ जंक्शन,
कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा,
पटना रात 21:30 बजे पहुंचेगी.
- पटना से नई दिल्ली (ट्रेन नंबर 02253)
पटना से ट्रेन सुबह 10:00 बजे चलेगी. इसके बाद आरा, बक्सर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ जंक्शन होते हुए नई दिल्ली रात 23:30 बजे पहुंचेगी.
- 'यात्रियों की सुविधा और समय की बचत ही प्राथमिकता'
रेलवे अधिकारियों का कहना है,कि आगामी त्योहारों छठ और दिवाली के दौरान दिल्ली-बिहार रूट पर यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है.यात्रियों की इसी अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए और उनके सफर को आरामदायक बनाने के लिए इस दूसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है.कम समय में सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं के साथ सफर पूरा करना हमेशा से रेलवे की प्राथमिकता रही है, और यह नई ट्रेन यात्रियों के समय की बचत करने में बेहद मददगार साबित होगी.
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