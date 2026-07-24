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राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, नन्हें खिलाड़ियों ने दिखाया दम

रांची में राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता में राज्यभर के नन्हें खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया.

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खिलाड़ियों से हाथ मिलाते विधायक (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 1:24 PM IST

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रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का गुरुवार को रांची के खेलगांव स्थित प्रैक्टिस मैदान में भव्य शुभारंभ हुआ. 23 से 25 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से कक्षा 3 से 5 तक के बालक और बालिका खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रतियोगिता का उद्देश्य कम उम्र में खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध कराना है.

प्रतियोगिता का उद्घाटन घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने किया. इस अवसर पर झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे, पुष्पा हसा, ऋतुराज और मोहित अवस्थी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. अतिथियों का स्वागत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिह्न और शॉल भेंट कर किया.

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गुब्बारे उड़ाकर खेल का शुभारंभ करते विधायक और बच्चे (ईटीवी भारत)

विधायक ने किया संबोधित

मुख्य अतिथि सोमेश चंद्र सोरेन ने पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है. उन्होंने कहा कि जिस तरह शिक्षा की शुरुआत शुरुआती स्तर से होती है, उसी प्रकार खेलों के लिए भी एक मजबूत स्पोर्ट्स नर्सरी तैयार करने की जरूरत है. जिससे कि बचपन से ही प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है. उन्होंने कहा कि कई बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं. लेकिन उन्हें अवसर और मंच नहीं मिल पाता. लिटिल चैंप्स प्रतियोगिता ऐसे बच्चों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान कर रही है.

धीरसेन ए सोरेंग ने कहा प्रतिभा जन्म से नहीं, अवसर मिलने से निखरती है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का प्रयास है कि राज्य के हर क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर मिले. कम उम्र में खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है.

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गोल करते हुए नन्हे फुटबॉल खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

बालक-बालिकाओं ने खेल में दिखाया दम

पहले दिन बालिका वर्ग के मुकाबले खेलगांव के प्रैक्टिस मैदान में खेले गए. इसमें गुमला ने गोड्डा को 6-0, रामगढ़ ने कोडरमा को 2-0, सिमडेगा ने खूंटी को 3-0, लोहरदगा ने चतरा को 3-0, पलामू ने जामताड़ा को 6-0 और साहिबगंज ने धनबाद को 3-1 से हराया. रांची और सरायकेला के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद टाईब्रेकर में रांची ने 12-11 से जीत दर्ज की.

बालक वर्ग के मुकाबले सीएम एक्सीलेंस स्कूल बरियातू मैदान में खेले गए. यहां गुमला ने कोडरमा को 9-0, चतरा ने हजारीबाग को 1-0, खूंटी ने बोकारो को 9-0, गोड्डा ने कोडरमा को 6-1 और सरायकेला ने चतरा को 3-2 से मात दी. खूंटी के खिलाड़ी रितिक ने बोकारो के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक सहित पांच गोल दागे. आयोजन को सफल बनाने में राज्य खेल कोषांग और आयोजन समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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