ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, नन्हें खिलाड़ियों ने दिखाया दम

रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का गुरुवार को रांची के खेलगांव स्थित प्रैक्टिस मैदान में भव्य शुभारंभ हुआ. 23 से 25 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से कक्षा 3 से 5 तक के बालक और बालिका खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रतियोगिता का उद्देश्य कम उम्र में खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध कराना है.

प्रतियोगिता का उद्घाटन घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने किया. इस अवसर पर झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे, पुष्पा हसा, ऋतुराज और मोहित अवस्थी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. अतिथियों का स्वागत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिह्न और शॉल भेंट कर किया.

गुब्बारे उड़ाकर खेल का शुभारंभ करते विधायक और बच्चे (ईटीवी भारत)

विधायक ने किया संबोधित

मुख्य अतिथि सोमेश चंद्र सोरेन ने पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है. उन्होंने कहा कि जिस तरह शिक्षा की शुरुआत शुरुआती स्तर से होती है, उसी प्रकार खेलों के लिए भी एक मजबूत स्पोर्ट्स नर्सरी तैयार करने की जरूरत है. जिससे कि बचपन से ही प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है. उन्होंने कहा कि कई बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं. लेकिन उन्हें अवसर और मंच नहीं मिल पाता. लिटिल चैंप्स प्रतियोगिता ऐसे बच्चों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान कर रही है.