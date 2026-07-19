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बारिश में बच्चों की सुरक्षा पर फोकस : सिर पर बरसात का दूसरा दौर...अब हो रही संभाल, 4700 स्कूलों की होनी है मरम्मत

शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों, प्रिंसिपलों और इंजीनियरों को पुराने भवनों का निरीक्षण, छतों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.

Capital's school awaits repairs
मरम्मत की बाट जोह रहा राजधानी का स्कूल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 6:40 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में इस मानसून में बारिश का दूसरा दौर कभी भी दस्तक दे सकता है. ऐसे में शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है. पिछले कुछ दिनों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) राजेश यादव ने जयपुर और आसपास के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत जानी. इसके बाद विभाग ने सभी जिला अधिकारियों, प्रिंसिपलों और इंजीनियरों को पुराने भवनों का तत्काल निरीक्षण, छतों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने और कमजोर भवनों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. हालांकि, विभाग का कहना है कि पिछले चार-पांच महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन अब तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है, ताकि मानसून में कोई अप्रिय घटना ना हो.

मानसून के दौरान सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. हाल ही में निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों के बाद विभाग ने प्रदेशभर में पुराने और जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति की समीक्षा तेज कर दी है. विशेष रूप से उन भवनों पर फोकस किया जा रहा है, जिनकी छतें आरसीसी की बजाय पुरानी पट्टियों से बनी हैं और जो बारिश के दौरान जोखिम पैदा कर सकती हैं.

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि पिछले चार-पांच महीनों से लगातार सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रिंसिपलों और विभागीय इंजीनियरों को पुराने स्कूल भवनों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई स्कूल ऐसे समय में बने थे जब बारिश कम होती थी और कम लागत में पट्टियों वाली छतें बनाई जाती थीं, लेकिन अब समय के साथ भवन पुराने हो चुके हैं. प्रदेश में बारिश का पैटर्न भी बदल गया है. ऐसे में इन भवनों की मरम्मत और कमजोर संरचनाओं को हटाना जरूरी हो गया है.

Government school building in Jaipur
जयपुर में सरकारी स्कूल की इमारत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: मानसून से पहले स्कूलों का 'सेफ्टी मेकओवर', जर्जर भवनों पर एक्शन, टीचर और प्रिंसिपल 'पहला सेफ्टी अलर्ट सिस्टम'

प्रिंसिपलों को साफ निर्देश, छतों पर नहीं रुकना चाहिए पानी : एसीएस ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश दिए कि स्कूल भवनों की छतों को पूरी तरह साफ रखा जाए. छतों पर मिट्टी, कचरा, घास-फूस या अन्य कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए. पानी की निकासी के लिए नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बारिश का पानी छत पर जमा न हो और भवन पर अतिरिक्त दबाव न पड़े.

The slab roofs of old school buildings are now developing cracks.
पुराने स्कूलों में बनी पट्टियों की छत जो अब दरक रही (ETV Bharat Jaipur)

550 करोड़ का प्रावधान, 4700 स्कूलों में होंगे मरम्मत कार्य : राजेश यादव के अनुसार, स्कूल भवनों की आंतरिक मरम्मत के लिए राज्य सरकार पहले ही 550 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है. फिलहाल प्रदेशभर में करीब 4700 स्कूलों की पहचान की गई है, जहां इस वर्ष मरम्मत कार्य कराया जाएगा. इसके अलावा लगभग 5000 स्कूलों में छोटे स्तर के मरम्मत कार्य पंचायती राज विभाग के सहयोग से कराए जाएंगे. इसके लिए शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. प्रदेश की करीब 11 हजार ग्राम पंचायतों के माध्यम से मरम्मत कार्यों में तेजी लाने की योजना बनाई गई है.

पढ़ें: शिक्षकों ने बदली बाड़ेमर के सरकारी स्कूल की सूरत, अपने वेतन से कराई छत एवं दीवारों की मरम्मत

3000 जर्जर भवन होंगे ध्वस्त, 1500 पहले ही हटाए जा चुके :विभाग ने प्रदेशभर में करीब 3000 अत्यधिक जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त करने का फैसला लिया था. इनमें लगभग 1500 भवनों को पहले ही तोड़ा जा चुका है, जबकि बाकी भवनों को हटाने की प्रक्रिया जारी है. इन भवनों में पढ़ने वाले छात्रों को फिलहाल नजदीकी स्कूलों में स्थानांतरित किया गया है. एसीएस ने माना कि कुछ स्थानों पर व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं तो कुछ जगह चुनौतियां हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होने के कारण ये फैसला लिया गया है.

studying in an old school building in Jaipur
जयपुर के पुराने स्कूल भवन में पढ़ाई (ETV Bharat Jaipur)

सरकार ने नए स्कूल भवनों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. विभाग का लक्ष्य अगले 12 से 15 महीनों में करीब 300 नए स्कूल भवन तैयार करने का है. बाकी भवनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजे गए हैं और बजट उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा जारी है.

मानसून में सुरक्षा प्राथमिकता :मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग संयुक्त रूप से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. जिला कलेक्टरों के निर्देशन में स्कूल भवनों का निरीक्षण कराया जा रहा है. जहां भवन असुरक्षित पाए जा रहे हैं, वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. हाल के निरीक्षणों के बाद स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार इस बार मानसून के दौरान स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है.

पढ़ें: जर्जर स्कूल भवनों पर चलेगा बुलडोजर, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने लिया फैसला

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