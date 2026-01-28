ETV Bharat / state

चकराता में सीजन की दूसरी बर्फबारी, सैलानी उठा रहे लुत्फ, स्थानीयों की बढ़ी मुश्किलें

बर्फबारी के बाद गांव के रास्ते बंद हो गये हैं. लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है.

SNOWFALL IN CHAKRATA
चकराता में बर्फबारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 28, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. इसी कड़ी में चकराता क्षेत्र के ऊंची पहाडियों पर मगंलवार को एक बार फिर से सीजन का दूसरा हिमपात हुआ है. बर्फबारी के बाद चकराता और आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीणों की दूश्वारियां बढ़ गई हैं.

उत्तराखंड मे मगंलवार को एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली. मौसम की इस करवट से चकराता की ऊंची पहाडियों पर सीजन का दूसरा हिमपात हुआ है. इससे ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढी हैं. मौसम के बदलाव को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगाया था जो सही साबित हुआ. वहीं, जहां उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों मे बर्फबारी हुई है. निचले इलाकों मे बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है. चकराता के ऊंचे क्षेत्र लोखंडी लोहारी गांव , खडम्बा देववन ,मुंडाली सहित सभी ऊंची पहाडियां हिमपात से लकदक हो गई हैं. बुद्ववार को सुबह से अच्छी धूप खिलने से चकराता की पहाडियों पर गिर बर्फ की सफेद चादर चांदी सी खिल उठी. पर्वत मालाओं पर खड़े बांज बुराशं ,देवदार के वृक्षों पर पड़ी बर्फ का नजारा किसी शानदार नेचुरल पेंटिंग सा नजर आ रहा है.

चकराता क्षेत्र में हुई बर्फबारी के बाद होटल व्यवसाई और किसान बागवानों में खुशी देखी जा रही है. ग्रामीण आंचलों मे रहने वाले लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है. लोखंडी के पास लोहारी गांव में ग्रामीण अपने छतों से बर्फ हटा रहे हैं. गांव के रास्ते से बर्फ से ढ़क गये हैं. जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, लोखंडी लोहारी के स्थानीय ग्रामीण ने बताया की पिछले कई महिनों से बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी. जिससे किसान काफी मायूस नजर आ रहे थे. उन्होंने कहा देर से ही सही जनवरी महीने में यह दूसरा हिमपात हुआ है. इससे किसानों बागवानों और होटल वालों को काफी फायदा मिलने की सम्भावना है.

TAGGED:

चकराता में बर्फबारी
चकराता लोखंडी बर्फबारी
बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें
SNOWFALL IN CHAKRATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.