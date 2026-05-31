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राजगीर मलमास मेला: दूसरा शाही स्नान, पूर्णिमा पर निकलेगी संतों की शाही सवारी, 3 लाख श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी

22 पवित्र गर्म जलकुंडों में पाप नाश की कामना के साथ आस्था की डुबकी लगाने देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालु. प्रशासन की व्यापक तैयारियां. पढ़ें खबर

RAJGIR MALMAS MELA 2026
मलमास मेले में दूसरा शाही स्नान आज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 31, 2026 at 7:25 AM IST

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नालंदा: राजगीर मलमास मेले में पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज यानि शनिवार 31 मई को दूसरा शाही स्नान संपन्न होगा. शाही स्नान को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुबह से ही विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत, महंत और देशभर से पहुंचे श्रद्धालु पवित्र कुंडों में स्नान कर पुण्य अर्जित करेंगे. प्रशासन को इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

दूसरा शाही स्नान महत्वपूर्ण: मलमास मेले का दूसरा शाही स्नान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन राजगीर के पवित्र गर्म जलकुंडों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी आस्था के कारण बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों और पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजगीर पहुंचे हैं.

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साधु-संतों का स्नान (ETV Bharat)

अखाड़ों के साधु-संत पहले करेंगे स्नान: परंपरा के अनुसार सबसे पहले विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत शाही स्नान करेंगे. संतों के जत्थे निर्धारित रेड कॉरिडोर से होते हुए ब्रह्मकुंड पहुंचेंगे. साधु-संतों के स्नान और पूजा-अर्चना संपन्न होने के बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए ब्रह्मकुंड परिसर खोला जाएगा. इस दौरान अखाड़ों के साथ पारंपरिक ध्वज-पताकाएं, धार्मिक जयघोष और शोभायात्राएं आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

जिला प्रशासन सतर्क: सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. मेला क्षेत्र, कुंड परिसर और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल, दंडाधिकारी और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है. सभी प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, नियंत्रण कक्ष, साफ-सफाई और आपातकालीन सेवाओं की विशेष व्यवस्था की गई है.

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प्रशासन मुस्तैद (ETV Bharat)

पूरे देश में प्रसिद्ध है मेला:राजगीर मलमास मेले का धार्मिक महत्व पूरे देश में प्रसिद्ध है. मान्यता है कि मलमास के दौरान 33 कोटि देवी-देवता राजगीर में निवास करते हैं और यहां स्नान-पूजन करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है. यही कारण है कि हर तीसरे वर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं.

15 जून को होगा समापन: 15 जून तक चलने वाले मेले में राजगीर के 22 पवित्र गर्म जलकुंडों और 52 धाराओं में स्नान का विशेष महत्व है. दूसरे शाही स्नान के बाद 11 जून को पुरुषोत्तमी एकादशी के अवसर पर तीसरा और अंतिम शाही स्नान होगा, जबकि 15 जून को अमावस्या स्नान एवं देवताओं के विसर्जन के साथ मेले का समापन होगा.

प्रमुख स्नान तिथियां

5 जून पंचमी स्नान
11 जूनतीसरा शाही स्नान (पुरुषोत्तमी एकादशी)
15 जूनअमावस्या स्नान, देवताओं का विसर्जन एवं मेला समापन

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