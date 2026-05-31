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राजगीर मलमास मेला: दूसरा शाही स्नान, पूर्णिमा पर निकलेगी संतों की शाही सवारी, 3 लाख श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी

मलमास मेले में दूसरा शाही स्नान आज ( ETV Bharat )

नालंदा: राजगीर मलमास मेले में पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज यानि शनिवार 31 मई को दूसरा शाही स्नान संपन्न होगा. शाही स्नान को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुबह से ही विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत, महंत और देशभर से पहुंचे श्रद्धालु पवित्र कुंडों में स्नान कर पुण्य अर्जित करेंगे. प्रशासन को इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. दूसरा शाही स्नान महत्वपूर्ण: मलमास मेले का दूसरा शाही स्नान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन राजगीर के पवित्र गर्म जलकुंडों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी आस्था के कारण बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों और पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजगीर पहुंचे हैं. साधु-संतों का स्नान (ETV Bharat) अखाड़ों के साधु-संत पहले करेंगे स्नान: परंपरा के अनुसार सबसे पहले विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत शाही स्नान करेंगे. संतों के जत्थे निर्धारित रेड कॉरिडोर से होते हुए ब्रह्मकुंड पहुंचेंगे. साधु-संतों के स्नान और पूजा-अर्चना संपन्न होने के बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए ब्रह्मकुंड परिसर खोला जाएगा. इस दौरान अखाड़ों के साथ पारंपरिक ध्वज-पताकाएं, धार्मिक जयघोष और शोभायात्राएं आकर्षण का केंद्र रहेंगी.