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कॉलेज में BA की छात्रा ने की खुदकुशी, घर से जल्दी पहुंची थी कॉलेज

कॉलेज परिसर में बीए द्वितीय सेमेस्टर की एक छात्रा ने की खुदकुशी.

BA student committed suicide at college
कॉलेज में BA की छात्रा ने की खुदकुशी (Concept, IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 9:19 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक हैरान कर देनेवाला मामला सामने आया है. जिला कांगड़ा के पालमपुर स्थित केएलबी कॉलेज परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बीए द्वितीय सेमेस्टर की एक छात्रा का शव क्लासरूम में पाया गया. मृतका की पहचान तमन्ना (निवासी ढंडेरा गांव, तिनबड़) के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मामले की गहन तफ्तीश शुरू कर दी गई है.

घर से दुपट्टा लेकर कॉलेज आई थी छात्रा

पुलिस की प्रारंभिक जांच और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. कॉलेज के छात्रों का कहना है कि, छात्रा आमतौर पर जिस बस से कॉलेज आती थी, उसकी जगह वह गुरुवार सुबह की पहली बस पकड़कर जल्दी कॉलेज पहुंच गई थी. कॉलेज की यूनिफॉर्म 'पैंट-शर्ट' होने के बावजूद, वह घर से अपने साथ एक दुपट्टा लेकर आई थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह खौफनाक कदम के लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार थी.

CCTV फुटेज में घटनाक्रम कैद

कॉलेज के कैमरों की जांच में पाया गया कि छात्रा क्लासरूम में पहुंचने के बाद कुछ देर के लिए बाथरूम गई. वहां से लौटने के बाद उसने क्लासरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खुदकुशी कर ली. कॉलेज स्टाफ ने जब उसे बेसुध देखा तो फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा के परिवार को भी फौरन घटना की जानकारी दे दी. सूचना मिलते ही परिजन कॉलेज पहुंचे, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया. फिलहाल छात्रा ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसके कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि छात्रा के मोबाइल फोन और पिछले कुछ दिनों के व्यवहार की जांच की जा रही है ताकि आत्महत्या के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

छात्रा ने क्यों उठाया खौफनाक कदम जांच में जुटी पुलिस?

वहीं, इस मामले में एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया कि, "पालमपुर थाना के तहत स्थानीय कॉलेज से सूचना मिली थी कि एक छात्रा ने युवती को बेसुध अवस्था में देखा, जिसके बाद स्टाफ को सूचना दी गई. दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि छात्रा ने यह कदम किन कारणों से उठाया. इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."

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