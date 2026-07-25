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डीयू में यूजी एडमिशन का दूसरा राउंड, 88 हजार से ज्यादा छात्रों को मिली सीट, पीजी स्पॉट राउंड के लिए आवेदन शुरू

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (यूजी) प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे राउंड का सीट आवंटन जारी कर दिया है. दूसरे राउंड में कुल 88,584 उम्मीदवारों को सीट आवंटित की गई है. इनमें 24,814 छात्रों को नई सीट मिली है, जबकि 30,682 छात्रों की सीट अपग्रेड हुई है. वहीं, पहले राउंड में अपनी सीट फ्रीज कर चुके 15,265 छात्रों की सीट पहले की तरह बरकरार रहेगी. विश्वविद्यालय ने सीट पाने वाले सभी छात्रों से तय समय के अंदर सीट स्वीकार करने और फीस जमा करने की अपील की है. दूसरी ओर, डीयू ने दो वर्षीय स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्पॉट राउंड के आवेदन भी शुरू कर दिए हैं.

26 जुलाई तक सीट स्वीकार करना जरूरी: विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राउंड में सीट पाने वाले सभी उम्मीदवारों को रविवार, 26 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी. यदि कोई छात्र तय समय तक सीट स्वीकार नहीं करता है तो उसकी सीट रद्द हो सकती है और उसे आगे की प्रवेश प्रक्रिया में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह अपने डैशबोर्ड पर लॉग इन करके समय रहते सीट स्वीकार करें.



28 जुलाई तक जमा करनी होगी फीस: सीट स्वीकार करने के बाद संबंधित कॉलेज छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे. कॉलेज की ओर से आवेदन स्वीकृत होने के बाद छात्रों को मंगलवार, 28 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. डीयू प्रशासन ने कहा है कि फीस जमा होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी. यदि कोई छात्र निर्धारित समय तक फीस जमा नहीं करता है तो उसकी सीट निरस्त की जा सकती है.



पीजी स्पॉट राउंड के लिए आवेदन शुरू: स्नातक (यूजी) प्रवेश के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय ने दो वर्षीय स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए स्पॉट राउंड की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इसके लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है. स्पॉट राउंड में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास स्पॉट राउंड की घोषणा के समय किसी भी पीजी कार्यक्रम में कोई सीट आवंटित नहीं है. जिन उम्मीदवारों के पास पहले से सीट है, वह इस प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे.



26 जुलाई शाम तक भर सकते हैं आवेदन: पीजी स्पॉट राउंड के लिए इच्छुक उम्मीदवार रविवार, 26 जुलाई 2026 को शाम 4:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों से कहा है कि वह अंतिम समय का इंतजार न करें और सभी जरूरी जानकारी सही तरीके से भरकर समय सीमा के अंदर आवेदन पूरा करें.