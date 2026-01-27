ETV Bharat / state

मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए पहल तेज, जमीन के लिये हुई दूसरी रजिस्ट्री

मथुरा : वृंदावन के प्रसिद्ध श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर एक और रजिस्ट्री स्वेच्छा से की गई. मंदिर के पास बने मकान संख्या 25-ए निवासी मनीष कुमार मिश्रा ने कॉरिडोर बनवाने के लिए रजिस्ट्री की. मकान की कुल कीमत एक करोड़ 85 लाख 36 हजार 704 रुपये है. जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि मंदिर के आस-पास जनसुविधाओं के विकास निर्माण के लिये भूमि क्रय की समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं विधिक प्रक्रिया के अनुरूप की जा रही है. परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. यह रजिस्ट्री श्रीबांके बिहारी मंदिर के आस-पास जनसुविधाओं के विकास के क्रियान्वयन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे भविष्य में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी.



