मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए पहल तेज, जमीन के लिये हुई दूसरी रजिस्ट्री
जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि भूमि क्रय की समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं विधिक प्रक्रिया के अनुरूप की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 7:42 PM IST
मथुरा : वृंदावन के प्रसिद्ध श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर एक और रजिस्ट्री स्वेच्छा से की गई. मंदिर के पास बने मकान संख्या 25-ए निवासी मनीष कुमार मिश्रा ने कॉरिडोर बनवाने के लिए रजिस्ट्री की. मकान की कुल कीमत एक करोड़ 85 लाख 36 हजार 704 रुपये है.
जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि मंदिर के आस-पास जनसुविधाओं के विकास निर्माण के लिये भूमि क्रय की समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं विधिक प्रक्रिया के अनुरूप की जा रही है. परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. यह रजिस्ट्री श्रीबांके बिहारी मंदिर के आस-पास जनसुविधाओं के विकास के क्रियान्वयन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे भविष्य में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी.
उन्होंने कहा कि श्रीबांके बिहारी मंदिर के आस-पास भव्य और दिव्य जनसुविधाओं के विकास की दिशा में दूसरी रजिस्ट्री एक और ठोस कदम है. जनसुविधाओं के विकास से श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधा. उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी और जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को सुदृढ़ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिये निरंतर प्रयासरत है.
उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल दर्शन सरल होंगे, बल्कि समूचे ब्रज क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी. इस भव्य निर्माण से ब्रज की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिलेगी और ठाकुर जी के भक्तों के लिए दर्शन की राह आसान हो जाएगी.
मंदिर के आस-पास जनसुविधाओं का विकास निर्माण में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित वातावरण, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और सुगम प्रवेश-निकासी द्वार बनाए जाएंगे, जिससे संकरी गलियों में होने वाली भीड़ का दबाव कम होगा. मंदिर के आस-पास जनसुविधाओं के विकास/निर्माण से धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा तथा अधिकाधिक रोजगार का सृजन होगा.
हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी में शामिल सदस्य : समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकेश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा, विकास कुमार, मुंसिफ सिविल जज मथुरा, सदस्य शिप्रा दुबे, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर सदस्य सचिव चन्द्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, नगर आयुक्त मथुरा- वृन्दावन नगर निगम जग प्रवेश, उपाध्यक्ष मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण लक्ष्मी एन, अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा डॉ. स्मिता एस कुमार, गोस्वामी राजभोग समूह से शैलेन्द्र गोस्वामी एवं श्रीवर्धन गोस्वामी, गोस्वामी शयन भोग समूह से दिनेश कुमार गोस्वामी एवं श्री विजय कृष्ण गोस्वामी (बब्बू) शामिल हैं.
