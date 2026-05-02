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प्रयागराज में एक हफ्ते के भीतर अस्पताल से दूसरा कैदी फरार; बहराइच में तस्कर गायब, दारोगा-कांस्टेबल सस्पेंड

कैदी फरारी मामले में प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल के दो पुलिसकर्मियों पर एफआईआर. बहराइच में अभिरक्षा से नेपाली स्मगलर फरार.

PRISONER ESCAPES SMUGGLER FLEES
प्रयागराज में अस्पताल से कैदी फरार; बहराइच में तस्कर फरार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 2:42 PM IST

4 Min Read
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प्रयागराज: प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल से जेल में बंद कैदी का एसआरएन अस्पताल से इलाज के दौरान भागने का मामला एक बार फिर सामने आया है. शुक्रवार को हत्या का एक आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया.

कोतवाली पुलिस ने आरोपी के साथ-साथ ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.

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एसआरएन अस्पताल प्रयागराज. (ETV Bharat)

लापरवाही बरतने के आरोप में दोनों पुलिसकर्मियों को प्रतापगढ़ एसपी ने निलंबित कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनी जेल अधीक्षक ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

कोतवाली थाना प्रभारी नितेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रतापगढ़ के अंतू थाना क्षेत्र के चौबेपुर निवासी बाबूलाल वर्मा अचानक को तबीयत बिगड़ने पर एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

उसकी सुरक्षा के लिए महेशगंज थाने के कांस्टेबल विनय कुमार और रानीगंज थाने के हेड कांस्टेबल शिवाजी की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन की लापरवाही के चलते शुक्रवार को बाबूलाल फरार हो गया.

कोतवाली थाना प्रभारी नितेंद्र शुक्ला ने बताया कि आरोपी बाबूलाल वर्मा और दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपी की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी जा रही है, उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

घटना के बाद जेल अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर को पत्र भेजकर मामले की जानकारी दी. पत्र का संज्ञान लेते हुए एसपी ने बंदी की सुरक्षा में तैनात दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

बताया कि लगभग 4 महीने से अपने ही 10 वर्षीय बेटे की हत्या का आरोप में जेल में बंद था और 25 अप्रैल को बाबूलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उसे पहले राजा प्रताप बहादुर अस्पताल प्रतापगढ़ और बाद में एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान ही वह फरार हो गया.

फिलहाल पुलिस लगातार उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है और उसकी तलाश में जुड़ गई है. आपको बता दें कि अभी एक हफ्ते पहले भी आसाराम से एक कैदी फरार हो गया था. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

गिरफ्तार नेपाली तस्कर अभिरक्षा से फरार, दारोगा और हेड कांस्टेबल भी गायब

बहराइच: भारत नेपाल सीमा पर मोतीपुर थाने की पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने एक नेपाली तस्कर को 18 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था. जिसे गुरुवार को पुलिस द्वारा अदालत में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही थी, इसी दौरान मौका देख वह फरार हो गया.

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बहराइच में तस्कर फरार, दारोगा और कांस्टेबल सस्पेंड. (ETV Bharat)

वहीं मोतीपुर थाने से आरोपी को लाने वाले दारोगा और मुख्य आरक्षी भी फरार चल रहे हैं. पुलिस अब उन्हें भी तलाश रही है.

एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के आदेश पर बॉर्डर इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. बुधवार की देर रात करीब 9 बजे मोतीपुर थाना क्षेत्र इलाके के बलई गांव में नेपाल से आने जाने वालों की सशस्त्र सीमा बल और थाने के पुलिस जांच कर रही थी.

मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्मैक के साथ आ रहा है. जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर नेपाल के बांके जिला के थाना कोहलपुर के वार्ड नंबर चार गांव पालिका निवासी टेक बहादुर नेपाली को 18 ग्राम स्मैक संग पकड़ा गया. जिसे दूसरे दिन गुरुवार दोपहर करीब चार बजे न्यायालय में पेश किया गया. यहां से जेल के लिए रवाना किया जाता, लेकिन नेपाली तस्कर पुलिस अभिरक्षा से मौके देखते ही फरार हो गया.

पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक फरार अभियुक्त का कुछ पता नहीं चल सका है. इस मामले में एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है. जल्द ही फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्त के फरार होने से पुलिसिया सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है. वहीं लापरवाही बरतने वाले दारोगा आशुतोष खरवार व मुख्य आरक्षी सर्वेश्वर यादव को एसपी ने सस्पेंड कर दिया गया है. तस्कर के भागने के बाद दारोगा व मुख्य आरक्षी भी फरार है. जिन्हें पुलिस अब तलाश कर रही है. वहीं बॉर्डर पर तैनात रूपईडीहा और अन्य थाने की पुलिस फरार तस्कर की तलाश कर रही है. आने जाने वाली की सघन जांच के बाद ही जाने दिया जा रहा है.

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दारोगा और कांस्टेबल सस्पेंड
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