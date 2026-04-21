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डिम्मर गांव से बदरीनाथ रवाना हुई गाडू घड़ा कलश यात्रा, 23 अप्रैल को खुलेंगे धाम के कपाट

गाडू घड़ा कलश यात्रा ( Photo Courtesy: Yatra Member )