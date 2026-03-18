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आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण, सदन में गूंजेंगे ये मुद्दे

हिमाचल विधानसभा ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही सदन में राजनीतिक माहौल गर्म होने के पूरे आसार हैं. इस चरण में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है, क्योंकि विभिन्न जनहित और विकास से जुड़े मुद्दों पर कुल 71 सवाल सदन में गूंजने वाले हैं. इन सवालों के जरिए विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में नजर आ सकता है, वहीं सरकार भी अपने कामकाज और योजनाओं का पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी में है. दूसरे चरण के बजट सत्र में सवाल-जवाब सहित राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर भी सदन में विस्तृत चर्चा होगी. यह चर्चा अक्सर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का बड़ा मंच बनती है, ऐसे में आज का दिन सदन की कार्यवाही के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है. 71 सवालों की होगी बौछार