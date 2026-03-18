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आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण, सदन में गूंजेंगे ये मुद्दे

सत्र के पहले दिन 71 सवाल पूछे गए हैं. साथ ही आज राज्यपाल अभिभाषण पर भी चर्चा होगी

हिमाचल विधानसभा
हिमाचल विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 9:20 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही सदन में राजनीतिक माहौल गर्म होने के पूरे आसार हैं. इस चरण में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है, क्योंकि विभिन्न जनहित और विकास से जुड़े मुद्दों पर कुल 71 सवाल सदन में गूंजने वाले हैं. इन सवालों के जरिए विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में नजर आ सकता है, वहीं सरकार भी अपने कामकाज और योजनाओं का पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी में है.

दूसरे चरण के बजट सत्र में सवाल-जवाब सहित राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर भी सदन में विस्तृत चर्चा होगी. यह चर्चा अक्सर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का बड़ा मंच बनती है, ऐसे में आज का दिन सदन की कार्यवाही के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है.

71 सवालों की होगी बौछार

शिमला में विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन में आज विभिन्न विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों की ओर से आम जनता से जुड़े कुल 71 सवाल पूछे गये हैं.समें सबसे अधिक 56 सवाल तारांकित और 15 सवाल अतारांकित लगे हैं, जिसका सदन में आज सरकार को जवाब देना होगा. सबसे पहला तारांकित सवाल ऊना विधानसभा के विधायक सतपाल सिंह सत्ती का लगा है, जिसमें उन्होंने ओडीआई सूची में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों सेवा विस्तार या पुननियुक्ति के लिए जा रहे लाभों को लेकर सवाल किया है. इसमें जिन जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ दिए गए हैं, इसका कारणों सहित ब्यौरा मांगा गया है. इसके अतिरिक्त विधायकों ने जनता से जुड़े सहायता अनुदान, स्वीकृत पद, सेब खेती, बस सुविधा, स्ट्रीट लाइट, पेंशन, पेयजल योजनाओं व बस रूट परमिट को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे हैं. इसके अलावा सदन में स्वीकृत विधेयक सभा पटल में रखे जाएंगे.

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