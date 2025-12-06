शिकारी पक्षियों की हर मूवमेंट पर होगी नजर, अध्ययन बताएगा रैपटर्स पर खतरों का हाल
कॉर्बेट और रिजर्व टाइगर रिजर्व में शिकारी पक्षियों पर अध्ययन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है. अध्ययन में कई नए खुलासे सामने आए हैं.
Published : December 6, 2025 at 7:22 PM IST
देहरादून: शिकारी पक्षियों पर अध्ययन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है. हालांकि, महत्वपूर्ण यह है कि पहले चरण के तहत कुछ जरूरी रिकॉर्ड्स भी अध्ययन से जुड़ी टीम को मिलने लगे हैं, जो कि भविष्य में रैपटर्स पर होने वाले खतरों को दूर करने के लिए काफी अहम साबित होंगे. दरअसल, दुनिया भर में शिकारी पक्षियों की कई प्रजातियां संकट ग्रस्त श्रेणी में रखी गई हैं. जिनमें कुछ प्रजातियां उत्तराखंड में भी मौजूद हैं.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रैपटर्स को लेकर किए गए अध्ययन के दौरान यह पाया गया था कि वैश्विक रूप से कई शिकारी पक्षियों की प्रजातियां तेजी से कम हो रही है. साल 2004 में पाकिस्तान में किए गए अध्ययन के दौरान यह बात सामने आई थी कि कुछ ऐसी दवाइयां इस्तेमाल की जा रही है जो कि इन शिकारी पक्षियों के लिए मौत का कारण बन गई है और इसीलिए इनकी संख्या दुनिया भर में कम हो रही है.
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया (WWF-India) भारत में भी इन्हीं स्थितियों को समझते हुए रैपटर्स की गतिविधियों, उनके वास स्थल पर अध्ययन कर रहा है. इसी कड़ी में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व में शिकारी पक्षियों की सैटेलाइट टैगिंग की जा रही है. ताकि, इनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और उसी के आधार पर इनके लिए आगे के कार्यक्रम बनाए जा सके.
उत्तराखंड में फिलहाल यह दूसरा चरण है जिसके तहत तमाम शिकारी पक्षियों पर सैटेलाइट टैगिंग की जा रही है, इससे पहले फर्स्ट फेज में 6 शिकारी पक्षियों पर सैटेलाइट टैगिंग की जा चुकी है, जिसके रिकॉर्ड्स भी अब अध्ययन करने वाली टीम को मिलने लगे हैं. इस दौरान यह पक्षी किन-किन स्थलों पर जा रहे हैं? और वहां पर उनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था है? साथ ही इनका रूट चार्ट क्या है? यह सभी बातें अध्ययन टीम को पता चल पा रही है. इतना ही नहीं, इसी के आधार पर शिकारी पक्षियों पर मौजूद खतरों का भी इससे पता चल पा रहा है.
राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे बताते हैं कि जिस तरह पूर्व में शिकारी पक्षियों की संख्या में कमी की बात सामने आई थी, उसके बाद इनको लेकर एक बृहद स्तर पर अध्ययन हो रहा है. उसके बाद इसी अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की पेट्रोलिंग से लेकर इनके वास स्थल को सुरक्षित बनाने तक के लिए कदम उठाए जा सकेगा.
दरअसल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात सार्वजनिक हुई थी कि दुनिया भर में कई जगहों पर कुछ ऐसी दवाइयां का उपयोग हो रहा है, जो पशुओं की बीमारी में तो प्रयोग की जा रही है, लेकिन जब शिकारी पक्षी इन मरे हुए पशुओं को खा रहे हैं तो इसका असर इन पक्षियों पर भी हो रहा है. रैपटर्स न केवल सड़े हुए शवों को खाकर संक्रामक रोगों की संभावनाओं को कम करते हैं, बल्कि कीट पतंगों को खाकर इनकी संख्या को भी नियंत्रित करते हैं. इस लिहाज से पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए इनका बेहद अहम योगदान है.
दूसरे चरण में कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व में 12 पक्षियों पर सैटेलाइट टैगिंग की जाएगी, जिसमें से पहले पक्षी पर यह टैगिंग हो चुकी है. भारत में 105 शिकारी पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से 15 प्रजातियां दुनिया भर में संकटग्रस्त श्रेणी में रखी गई है. उत्तराखंड में हो रहे अध्ययन के दौरान संकटग्रस्त 3 तरह के गिद्धों पर सैटेलाइट टैगिंग की जा रही है, जिसमें सफेद पूंछ वाला गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध और मिश्री गिद्ध शामिल है.
