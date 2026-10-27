राजस्थान में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण कल, 22 जिलों में 9404 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
जिला परिषद के 352 और पंचायत समिति के 2,197 वार्डों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे.
Published : October 27, 2026 at 10:02 PM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार (28 अक्टूबर) को 22 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान होगा. चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस चरण में कुल 2549 वार्डों के लिए 9404 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें जिला परिषद के 352 वार्डों के लिए 2197 और पंचायत समिति के 2,197 वार्डों के लिए 7,318 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदाताओं से मतदान की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का पर्व है जिसमें सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए. कल सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान करें.
इन जिलों में होगा मतदान : दूसरे चरण में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर में मतदान कराया जाएगा. यहां पर 10656127 कुल मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें 5519336 पुरुष, वहीं 5136744 महिला और 47 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय विकास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र में हैं. भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है.
पढ़ें: जोधपुर में पंचायती राज चुनाव: पहले चरण की छह पंचायत समितियों में वोटिंग में पुरुषों से आगे रहीं महिलाएं
निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के निर्देश : पंचायतीराज आम चुनाव–2026 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए. राजेश्वर सिंह ने कहा कि आयोग की ओर से निर्वाचन संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. अब चुनाव कार्य में लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, मतदान दलों सहित सभी कार्मिकों की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी सजगता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ करें.
पढ़ें: बूंदी पंचायती राज चुनाव: नाम वापसी के बाद जिला परिषद और तालेड़ा पंचायत समिति की चुनावी तस्वीर साफ
कंट्रोल रूम स्थापित : उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके. उन्होंने मतदान दलों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी परिस्थिति में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. किसी भी समस्या की शिकायत कंट्रोल रूम में दर्ज करवाई जा सकती है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें: पंचायत चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, दो दर्जन याचिकाएं खारिज
20 नवंबर को होगी मतगणना : दूसरे चरण के मतदान के बाद पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया अगले चरणों में आगे बढ़ेगी. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के सभी चरणों की मतगणना 20 नवंबर को निर्धारित है. इसके बाद जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव होंगे. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है. मतदाताओं के लिए पर्याप्त सम मतदान के लिए व्यवस्थाएं की गई है शांतिपूर्ण मतदान हो उसको लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं.
पढ़ें: पंचायत चुनाव: चित्तौड़गढ़ में 53 और बूंदी में 31 नामांकन खारिज