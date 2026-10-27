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राजस्थान में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण कल, 22 जिलों में 9404 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर

पंचायत चुनाव का दूसरा चरण ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार (28 अक्टूबर) को 22 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान होगा. चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस चरण में कुल 2549 वार्डों के लिए 9404 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें जिला परिषद के 352 वार्डों के लिए 2197 और पंचायत समिति के 2,197 वार्डों के लिए 7,318 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदाताओं से मतदान की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का पर्व है जिसमें सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए. कल सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान करें.