दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद हटाया गया GRAP 2, मौसम विभाग ने बताया ये पूर्वानुमान

दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण बेहतर हुआ. शाम 4:00 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 दर्ज किया गया.

हवा की हालत में सुधार के बाद हटाया गया ग्रैप का दूसरा चरण
हवा की हालत में सुधार के बाद हटाया गया ग्रैप का दूसरा चरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 18, 2026 at 8:59 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के बीच CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू दूसरे चरण के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया कि दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण बेहतर हुआ है. शाम 4:00 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 दर्ज किया गया है, जो की बहुत खराब श्रेणी से नीचे आ गया है. मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा के बाद CAQM ने GRAP 2 को हटाने का निर्णय लिया.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने बैठक में वायु गुणवत्ता की स्थिति और मौसम विभाग के पूर्वानुमान की समीक्षा की. इसके अनुसार आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब या मध्यम श्रेणी में बने रहने की संभावना जताई गई है. हालांकि दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू रहेगा. CAQM ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं कि पहले चरण का सख्ती के साथ पालन करने के साथ निगरानी रखी जाए, ताकि वायु गुणवत्ता को दोबारा खराब होने से रोका जा सके.

AQI खराब श्रेणी में बरकरार: आयोग ने स्पष्ट किया है की प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे. वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है. हालांकि, अभी भी दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खराब श्रेणी में बरकरार है. एक्यूआई 50 से नीचे होने पर ही हवा को साफ माना जाता है. हालांकि, मौजूदा समय में हवा काफी खराब है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने पर ब्रीदिंग डिस्कमफर्ट भी हो सकता है.

प्रदूषण की समस्या रहती है बरकरार: दिल्ली-एनसीआर के लोग साल में 6 महीने से अधिक प्रदूषण की समस्या से जूझते हैं. कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि दिल्ली-एनसीआर गैस चैंबर में तब्दील हो जाता है और एहतियात के तौर पर छोटे बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों को बंद किया जाता है.

