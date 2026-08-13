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बर्फ से ढके इलाकों में 1 सितंबर से जनगणना का दूसरा चरण, 17 अगस्त से शुरू होगी स्व-गणना

सितंबर 2026 से ही घर-घर दस्तक देकर हिमाचल में जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा.

Second phase of census in Himachal
बर्फ से ढके इलाकों में एक सितंबर से जनगणना का दूसरा चरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढक जाने वाले दुर्गम क्षेत्रों में अब जनगणना के आंकड़े जुटाने की बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है. मकानों की गिनती और सूचीकरण का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब सरकार और प्रशासन की नजर प्रदेश की वास्तविक आबादी का सटीक आंकड़ा जुटाने पर है. इसके लिए हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा.

एक सितंबर से जनगणना का दूसरा चरण

खास बात यह है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आम लोगों को 17 अगस्त से 31 अगस्त तक स्व-गणना (Self Count) का विकल्प भी दिया जाएगा. ऐसे में प्रदेश के बर्फीले और दुर्गम इलाकों में जनगणना को समय पर और पूरी सटीकता के साथ पूरा करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती के साथ-साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी होगी. इसी कड़ी में निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन में हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों, प्रशासनिक रणनीति और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में सचिव सामान्य प्रशासन एवं राज्य जनगणना समन्वयक, निदेशक जनगणना कार्य, हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपायुक्त/नगर आयुक्त सह प्रधान जनगणना अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

Chief Secretary Held State-level conference
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सम्मेलन (@DIPR)

अब आबादी की गणना

इस बैठक के दौरान निदेशक जनगणना दीप शिखा शर्मा ने बताया कि, "हिमाचल में जनगणना का पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. अब दूसरे चरण में हर परिवार और व्यक्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी जुटाई जाएगी. हिमाच्छादित क्षेत्रों में दूसरे चरण के लिए तैयार की गई पूरी कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई है. इसके तहत 1 से 30 सितंबर तक जनसंख्या गणना होगी, जबकि इससे पहले 17 से 31 अगस्त तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी."

मोबाइल ऐप से लेकर मॉनिटरिंग पोर्टल तक डिजिटल निगरानी

सम्मेलन में जनगणना के तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई. अधिकारियों को वित्तीय नियमों, प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों और आधुनिक डिजिटल माध्यमों की जानकारी दी गई. जनगणना कार्य में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग पोर्टल के साथ-साथ गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों के चरणबद्ध प्रशिक्षण मॉड्यूल की भी समीक्षा की गई.

आंकड़ों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं

मुख्य सचिव ने आगामी दूसरे चरण के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना के आंकड़ों की उच्च गुणवत्ता और शत-प्रतिशत सटीकता सुनिश्चित की जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना के प्रमाणिक आंकड़े प्रदेश की भविष्य की सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं, दीर्घकालिक नीति निर्धारण और केंद्र और राज्य स्तर पर बजटीय आवंटन का महत्वपूर्ण आधार होते हैं. इसलिए इस राष्ट्रीय दायित्व को पूरी निष्ठा, सतर्कता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाना आवश्यक है. उन्होंने कहा जी अब हिमाच्छादित क्षेत्रों में 1 सितंबर से शुरू होने वाला यह दूसरा चरण यह तय करेगा कि बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसे हर परिवार और हर व्यक्ति का आंकड़ा कितनी सटीकता से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है.

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