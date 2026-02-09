ETV Bharat / state

KGMU में बने 6 मजारों पर दूसरी नोटिस चस्पा, 15 दिन में जवाब नहीं देने पर होगा एक्शन

22 जनवरी 2026 को भी नोटिस जारी कर कथित अवैध मजार को हटाने के निर्देश दिए गए थे

मजार पर नोटिस चस्पा.
मजार पर नोटिस चस्पा. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में बने छह कथित मजारों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. नोडल अधिकारी (भूमि अधिग्रहण) प्रो. के.के. सिंह के हस्ताक्षर से विश्वविद्यालय की भूमि पर बने मजारों पर दूसरी नोटिस चस्पा की गई है. नोटिस में संबंधित पक्ष को 15 दिन के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने और 28 फरवरी को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. सुनवाई दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक नोडल अधिकारी के कार्यालय में होगी.

क्या कहा गया है नोटिस में?
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय की भूमि पर बिना अनुमति मजार का निर्माण/संचालन किया गया है. केजीएमयू एक केंद्रीय महत्व का प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं चिकित्सीय संस्थान है, जिसकी भूमि का उपयोग केवल शैक्षणिक, चिकित्सीय, अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यों के लिए ही विधिसम्मत है. 22 जनवरी 2026 को पूर्व में भी नोटिस जारी कर कथित अवैध मजार/अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई जवाब या दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया. प्रारंभिक दस्तावेजों और स्थल निरीक्षण में किसी प्रकार की वैध अनुमति, पट्टा, स्वीकृति या न्यायालयीन आदेश का अभाव पाया गया है. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार, सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत धार्मिक निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता. हालांकि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है.

विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस.
विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस. (ETV Bharat)

उपस्थित न होने पर एकतरफा कार्रवाई होगीः नोटिस में कहा गया है कि यदि संबंधित व्यक्तियों के पास भूमि आवंटन, मालिकाना हक, पट्टा, न्यायालयीन आदेश या यह प्रमाण हो कि मजार सैकड़ों वर्ष पुरानी है, तो वे प्रमाण निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. यदि तय समयसीमा में जवाब नहीं दिया गया या सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए तो प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी.

पहले नोटिस पर हुआ था विवादः गौरतलब है कि जब पहली बार मजार हटाने को लेकर नोटिस चस्पा की गई थी, तब परिसर और शहर में इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था. धार्मिक संगठनों और कुछ स्थानीय समूहों ने विरोध दर्ज कराया था. उस समय 8 तारीख तक का समय दिया गया था. अब दूसरी नोटिस को मजार के गेट पर चस्पा की गई है, जिसमें दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई की बात दोहराई गई है.

इसे भी पढ़ें- अवैध मजार पर केजीएमयू सख्त, 8 तारीख तक नहीं मिला जवाब तो फिर होगी कार्रवाई

TAGGED:

ILLEGAL SHRINE IN KGMU
NOTICE PASTED ON KGMU TOMBS
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी
ALLEGED TOMB IN KGMU
ENCROACHMENT IN KGMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.