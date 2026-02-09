ETV Bharat / state

KGMU में बने 6 मजारों पर दूसरी नोटिस चस्पा, 15 दिन में जवाब नहीं देने पर होगा एक्शन

लखनऊः किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में बने छह कथित मजारों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. नोडल अधिकारी (भूमि अधिग्रहण) प्रो. के.के. सिंह के हस्ताक्षर से विश्वविद्यालय की भूमि पर बने मजारों पर दूसरी नोटिस चस्पा की गई है. नोटिस में संबंधित पक्ष को 15 दिन के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने और 28 फरवरी को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. सुनवाई दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक नोडल अधिकारी के कार्यालय में होगी.

क्या कहा गया है नोटिस में?

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय की भूमि पर बिना अनुमति मजार का निर्माण/संचालन किया गया है. केजीएमयू एक केंद्रीय महत्व का प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं चिकित्सीय संस्थान है, जिसकी भूमि का उपयोग केवल शैक्षणिक, चिकित्सीय, अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यों के लिए ही विधिसम्मत है. 22 जनवरी 2026 को पूर्व में भी नोटिस जारी कर कथित अवैध मजार/अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई जवाब या दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया. प्रारंभिक दस्तावेजों और स्थल निरीक्षण में किसी प्रकार की वैध अनुमति, पट्टा, स्वीकृति या न्यायालयीन आदेश का अभाव पाया गया है. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार, सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत धार्मिक निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता. हालांकि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है.