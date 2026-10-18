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भारत-जिम्बाब्वे महिला टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच

सीरीज का दूसरा मुकाबला आज ( ETV Bharat )

रायपुर: महिला क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज दूसरा मुकाबला खेला जाना है. सीरीज का दूसरा मैच भी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेल जाएगा. पिछले मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को चार विकट से करारी शिकस्त दी थी. इस तरह से सीरीज में भारत एक शून्य से आगे है. भारतीय टीम की आज कोशिश होगी कि वो दूसरा मैच भी जीतकर विपक्षी टीम पर दबाव को और बढ़ा दे.

भारत-जिम्बाब्वे महिला टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का आज दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम सात बजे शुरू होगा. टीम कैप्टन स्मृति मंधाना की अगुवाई में भारतीय टीम श्रृंखला में एक-शून्य से आगे है. आज का मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. भारत ने शुक्रवार को इसी मैदान पर खेले गए पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम को चार विकेट से हराया और मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल कर ली.