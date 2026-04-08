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मुस्लिम पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नी रखना अपराध नहीं, हाईकोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला

जबलपुर के मोहम्मद आरिफ अहमद जहांगीर खान की ओर से ट्रायल कोर्ट के द्वारा धारा 498 ए , 494, 342, 323 व 506 के तहत आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि उसकी पहली पत्नी की शिकायत पर महिला थाना जबलपुर में उसके खिलाफ 17 जून 2022 को उक्त धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था.

जबलपुर : हाईकोर्ट जस्टिस बीपी शर्मा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर एक अहम आदेश दिया है. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष मान्य शर्तों के साथ एक से अधिक पत्नी रख सकता है. एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिकाकर्ता को आंशिक राहत प्रदान करते हुए उसके खिलाफ धारा 494 के तहत दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त कर दिया है.

दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी ने दर्ज कराया था मामला (Etv Bharat)

पहली पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया था कि दोनों का विवाह 27 दिसम्बर 2002 को हुआ था. बच्चा पैदा नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता उसके साथ मारपीट करता था. याचिकाकर्ता ने 16 जून 2022 को रात करीब 10-11 बजे धमकी दी कि वह उसे जहर देकर मार डालेगा. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 29 मई 2022 को दूसरी शादी कर ली और महिला से आपसी सहमति से खुला यानी तलाक देने के लिए कहा.

4 शादियां कर सकता है मुस्लिम पुरुष

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता पत्नी से उसकी शादी 20 साल पूर्व हुई थी. इस दौरान उसने कभी कोई शिकायत नहीं की थी लेकिन दूसरी शादी करते ही पत्नी ने उसके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाने शुरू कर दिए. याचिकाकर्ता पति ने कहा कि पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम पुरुष एक ही समय में चार पत्नियां रख सकता है. मुस्लिम पुरुष अगर पांचवीं शादी करता है, तभी उस पर सेक्शन 494 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.

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धारा 494 के तहत आरोप निरस्त, अन्य धाराओं पर होगी सुनवाई

एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 494 के तहत आरोप तय किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. हालांकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य धाराओं के तहत प्रथम दृष्टिया आरोप अपेक्षित पाते हुए ट्रायल कोर्ट को सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं.