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हाईकोर्ट ने कहा- "अध्यापक पद पर नियुक्ति से पूर्व की गई दूसरी शादी सेवा समाप्ति का आधार नहीं"

नियुक्ति के लिए अयोग्य बनाता है गैर कानूनी विवाह, मगर सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई अनुचित.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 9:24 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 10:10 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई महिला, जिसने सरकारी स्कूल टीचर के तौर पर नियुक्त होने से पहले दूसरी शादी की थी, उसे इस आधार पर यूपी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली और यूपी सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली के तहत दुराचार के लिए दंडित नहीं किया जा सकता. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उम्मीदवार, जिसने 2009 में ऐसे व्यक्ति से शादी की, जिसकी पहली शादी अभी भी कायम थी, वह 'उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 1981' के नियम 12 के तहत टीचर के तौर पर नियुक्ति के लिए अयोग्य मानी जाएगी, क्योंकि यह कमी नियुक्ति की जड़ पर ही वार करती है, जिससे नियुक्ति शुरू से ही अमान्य हो जाती है.

याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता, जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, उन्होंने 2009 में एक ऐसे व्यक्ति से शादी की थी, जब उसकी किसी दूसरी महिला के साथ पहली शादी अभी भी कायम थी, जबकि याचिकाकर्ता को असिस्टेंट टीचर के तौर पर 2015 में ही नियुक्त किया गया. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि "उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 का नियम 29 सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान के आचरण पर लागू होता है."

कोर्ट ने कहा कि "सरकारी सेवा में आने से पहले किए गए कार्य या चूकें उक्त नियम के दायरे में नहीं आतीं. चूंकि कथित वैवाहिक अनियमितता वर्ष 2009 से संबंधित है, यानी याचिकाकर्ता की 2015 में हुई नियुक्ति से काफी पहले की बात है, इसलिए आचरण नियमावली, 1956 के नियम 29 के प्रावधान याचिकाकर्ता के मामले पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं होते. इसलिए आचरण नियमावली, 1956 के नियम 29 का हवाला देकर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश, उस घटना के आधार पर जो उसके सरकारी सेवा में आने से पहले हुई, कानूनी रूप से मान्य नहीं है. इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि योग्यता को नियंत्रित करने वाले नियम को अपने आप में दंडात्मक प्रावधान का दर्जा नहीं दिया जा सकता, जब तक कि कानून में स्पष्ट रूप से ऐसा न कहा गया हो. कोर्ट ने कहा कि आचरण नियमावली, 1956 की प्रयोज्यता केवल उन लोगों तक सीमित है, जो सरकारी सेवा में आ चुके हैं. नियुक्ति से पहले के चरण में किसी व्यक्ति के खिलाफ इन नियमों का हवाला नहीं दिया जा सकता. अदालत ने 'उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली' के नियम 12 का हवाला देते हुए कहा कि "नियम 12 नियुक्ति पर एक कानूनी रोक लगाता है, जहां किसी उम्मीदवार ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका जीवनसाथी अभी जीवित है; सिवाय इसके कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष आधारों पर कोई छूट प्रदान की गई हो.

कोर्ट ने कहा कि अधिक-से-अधिक नियम 12 का उल्लंघन नियुक्ति को 'रद्द किए जाने योग्य' बना सकता है जो कि न्यायिक निर्णय के अधीन होगा. लेकिन, इसके आधार पर कोई अनुशासनात्मक दंड नहीं दिया जा सकता, जब तक कि वह नियुक्ति धोखाधड़ी, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने, या जानबूझकर गलतबयानी करके प्राप्त न की गई हो. ऐसे तत्वों की अनुपस्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा.

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2009 में ऐसे व्यक्ति से विवाह किया, जिसका पहला विवाह अभी भी अस्तित्व में था. अतः वह 'उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 1981' के नियम 12 के तहत नियुक्ति के लिए अयोग्य हो गई थी. यह दोष नियुक्ति की मूल बुनियाद को ही प्रभावित करता है, जिससे वह नियुक्ति 'शुरू से ही अमान्य' हो जाती है. इस मामले में ऐसा कोई कदाचार शामिल नहीं है जिसके लिए 'आचरण नियमावली' या 'अनुशासन एवं अपील नियमावली' के तहत दंड दिया जा सके, बल्कि यह मामला नियुक्ति के समय ही मौजूद एक 'कानूनी अयोग्यता' से संबंधित है."

वर्ष 2015 में याचिकाकर्ता को एक प्राथमिक विद्यालय में 'सहायक शिक्षक' के पद पर नियुक्त किया गया. इस शिकायत के आधार पर कि याचिकाकर्ता ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था, जो पहले से ही विवाहित था, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं. याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा-समाप्ति के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. उसने यह आधार प्रस्तुत किया कि उसकी सेवाएं समाप्त करने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई और उसे अपने पति के पहले विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 का नियम 29(2) यह प्रावधान करता है कि कोई भी महिला कर्मचारी, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, ऐसे पुरुष से विवाह नहीं करेगी, जिसकी पत्नी जीवित हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19, राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाए.

इसके अलावा, यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 का नियम 12 यह प्रावधान करता है कि कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जो ऐसे पुरुष से विवाह करे जिसकी पत्नी पहले से ही जीवित हो, वे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. बशर्ते कि बोर्ड को ऐसे व्यक्ति को छूट देने के लिए कोई विशेष आधार न मिल जाए. कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि उपर्युक्त नियम किसी भी व्यक्ति पर तब तक लागू नहीं होते, जब तक कि वह सेवा में शामिल न हो जाए और उसके तथा नियोक्ता के बीच कर्मचारी-नियोक्ता संबंध स्थापित न हो जाए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने वाला आदेश रद्द किया और प्रतिवादी अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को उचित नोटिस देने के बाद एक नया और तर्कसंगत आदेश पारित करें.

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Last Updated : March 18, 2026 at 10:10 PM IST

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