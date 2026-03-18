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हाईकोर्ट ने कहा- "अध्यापक पद पर नियुक्ति से पूर्व की गई दूसरी शादी सेवा समाप्ति का आधार नहीं"

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई महिला, जिसने सरकारी स्कूल टीचर के तौर पर नियुक्त होने से पहले दूसरी शादी की थी, उसे इस आधार पर यूपी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली और यूपी सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली के तहत दुराचार के लिए दंडित नहीं किया जा सकता. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उम्मीदवार, जिसने 2009 में ऐसे व्यक्ति से शादी की, जिसकी पहली शादी अभी भी कायम थी, वह 'उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 1981' के नियम 12 के तहत टीचर के तौर पर नियुक्ति के लिए अयोग्य मानी जाएगी, क्योंकि यह कमी नियुक्ति की जड़ पर ही वार करती है, जिससे नियुक्ति शुरू से ही अमान्य हो जाती है.

याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता, जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, उन्होंने 2009 में एक ऐसे व्यक्ति से शादी की थी, जब उसकी किसी दूसरी महिला के साथ पहली शादी अभी भी कायम थी, जबकि याचिकाकर्ता को असिस्टेंट टीचर के तौर पर 2015 में ही नियुक्त किया गया. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि "उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 का नियम 29 सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान के आचरण पर लागू होता है."

कोर्ट ने कहा कि "सरकारी सेवा में आने से पहले किए गए कार्य या चूकें उक्त नियम के दायरे में नहीं आतीं. चूंकि कथित वैवाहिक अनियमितता वर्ष 2009 से संबंधित है, यानी याचिकाकर्ता की 2015 में हुई नियुक्ति से काफी पहले की बात है, इसलिए आचरण नियमावली, 1956 के नियम 29 के प्रावधान याचिकाकर्ता के मामले पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं होते. इसलिए आचरण नियमावली, 1956 के नियम 29 का हवाला देकर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश, उस घटना के आधार पर जो उसके सरकारी सेवा में आने से पहले हुई, कानूनी रूप से मान्य नहीं है. इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि योग्यता को नियंत्रित करने वाले नियम को अपने आप में दंडात्मक प्रावधान का दर्जा नहीं दिया जा सकता, जब तक कि कानून में स्पष्ट रूप से ऐसा न कहा गया हो. कोर्ट ने कहा कि आचरण नियमावली, 1956 की प्रयोज्यता केवल उन लोगों तक सीमित है, जो सरकारी सेवा में आ चुके हैं. नियुक्ति से पहले के चरण में किसी व्यक्ति के खिलाफ इन नियमों का हवाला नहीं दिया जा सकता. अदालत ने 'उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली' के नियम 12 का हवाला देते हुए कहा कि "नियम 12 नियुक्ति पर एक कानूनी रोक लगाता है, जहां किसी उम्मीदवार ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका जीवनसाथी अभी जीवित है; सिवाय इसके कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष आधारों पर कोई छूट प्रदान की गई हो.

कोर्ट ने कहा कि अधिक-से-अधिक नियम 12 का उल्लंघन नियुक्ति को 'रद्द किए जाने योग्य' बना सकता है जो कि न्यायिक निर्णय के अधीन होगा. लेकिन, इसके आधार पर कोई अनुशासनात्मक दंड नहीं दिया जा सकता, जब तक कि वह नियुक्ति धोखाधड़ी, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने, या जानबूझकर गलतबयानी करके प्राप्त न की गई हो. ऐसे तत्वों की अनुपस्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा.