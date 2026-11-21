सामूहिक विवाह समारोह में दूसरी शादी करने पहुंचा युवक; पहली पत्नी ने रुकवाया विवाह, आरोपी हिरासत में
कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया आरोपी को हिरासत में लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:58 PM IST
एटा : जिले में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब शादी करने पहुंचे एक युवक की पहली पत्नी मौके पर पहुंच गई. महिला ने पति पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी का आरोप लगाया. महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है. इसके बाद उसकी शादी रुकवा दी गई.
जानकारी के मुताबिक, मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक पेंटिंग का काम करता है. एक महिला का दावा है कि उसकी शादी 14 नवंबर 2021 को युवक के साथ हुई थी. महिला का आरोप है कि शादी के बाद पति उसके साथ अक्सर मारपीट करता था. इसी विवाद के चलते पिछले करीब तीन वर्षों से दोनों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है.
महिला ने बताया कि उसे जानकारी मिली थी कि उसका पति सामूहिक विवाह समारोह में दूसरी शादी करने जा रहा है. महिला का आरोप है कि उसे यह भी जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली एक लाख रुपये की धनराशि का लाभ लेने के लिए शादी कर रहा है. महिला का कहना है कि अभी तक दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है और उनका मामला न्यायालय में चल रहा है.
दूसरी शादी की जानकारी मिलते ही महिला सामूहिक विवाह समारोह स्थल पर पहुंच गई और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया. इसके बाद युवक की शादी रुक गई. घटना के चलते कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में पहले से शादीशुदा युवक के दूसरी शादी करने का मामला संज्ञान में आया है. आरोपी को हिरासत में लिया गया है.
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