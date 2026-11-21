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सामूहिक विवाह समारोह में दूसरी शादी करने पहुंचा युवक; पहली पत्नी ने रुकवाया विवाह, आरोपी हिरासत में

पुलिस हिरासत में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : जिले में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब शादी करने पहुंचे एक युवक की पहली पत्नी मौके पर पहुंच गई. महिला ने पति पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी का आरोप लगाया. महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है. इसके बाद उसकी शादी रुकवा दी गई.



जानकारी के मुताबिक, मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक पेंटिंग का काम करता है. एक महिला का दावा है कि उसकी शादी 14 नवंबर 2021 को युवक के साथ हुई थी. महिला का आरोप है कि शादी के बाद पति उसके साथ अक्सर मारपीट करता था. इसी विवाद के चलते पिछले करीब तीन वर्षों से दोनों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है.