लखनऊ में मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए दूसरा बड़ा टेंडर जारी, वसंत कुंज में बनेगा आधुनिक मेट्रो डिपो

वसंत कुंज में इस डिपो के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 150 करोड़ रुपये है. 11 फरवरी को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश के बजट के बाद मेट्रो परियोजना के प्री-कंस्ट्रक्शन कार्यों में भी तेजी लाई गई है, जिससे ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के कार्यों को गति मिलेगी.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. वसंत कुंज से ठाकुरगंज तक पांच एलिवेटेड स्टेशनों के निर्माण का टेंडर जारी करने के बाद अब मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए गुरुवार को दूसरा बड़ा टेंडर भी जारी कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि यह डिपो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर चलने वाली मेट्रो ट्रेनों के रखरखाव, जांच और खड़ी करने के लिए बनाया जाएगा. इसे आधुनिक और तकनीक आधारित सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि यह डिपो लखनऊ मेट्रो के ट्रांसपोर्ट नगर डिपो की तर्ज पर बनाया जाएगा, जो पहले से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है. डिपो में ट्रेन मेंटेनेंस के लिए आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी. पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. डिपो में सोलर पावर यूनिट लगाई जाएगी.

12 मेट्रो स्टेशन बनेंगे (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि वर्तमान में लखनऊ मेट्रो में 3.122 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है. उन्होंने बताया कि दूसरे बड़े टेंडर के जारी होने और प्री-कंस्ट्रक्शन कार्यों में तेजी से लखनऊ मेट्रो का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर कार्यान्वयन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है. यह शहर को एक मजबूत और बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करेगा.

लखनऊ मेट्रो (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि 12 किलोमीटर लंबा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से वसंत कुंज तक बनाया जाएगा. इसमें सात भूमिगत और पांच एलिवेटेड स्टेशन होंगे. इस परियोजना की अनुमानित लागत 5801.05 करोड़ रुपये है और निर्माण शुरू होने के बाद इसे पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है.





लगाई जाएंगी अत्याधुनिक मशीनें