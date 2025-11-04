ETV Bharat / state

चंद्रभागा कार्तिक मेले की शुरुआत, धार्मिक स्नान और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित

चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाला झालावाड़ का यह कार्तिक मेला पुष्कर मेले के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला है.

Chandrabhaga Fair Begins
चंद्रभागा कार्तिक मेले की शुरुआत (ETV Bharat Jhalawar)
ETV Bharat Rajasthan Team

November 4, 2025

Updated : November 4, 2025 at 11:02 PM IST

झालावाड़: प्रदेश में छोटी काशी व घंटियों के शहर के नाम से विख्यात झालरापाटन में प्रतिवर्ष पशुपालन, पर्यटन विभाग व प्रशासन के सयुक्त तत्वावधान में पशु मेले का आयोजन किया जाता है. चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाला यह मेला पुष्कर मेले के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जहां हाड़ौती, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के पशुपालक, व्यापारी व बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं.

यह मेला सामान्यतः पशुओं की खरीद बिक्री के लिए पहचाना जाता है. यहां बड़ी संख्या में गाय, बैल, ऊंट, घोड़े आदि की खरीद-फरोख्त की जाती है. यहां पहुंचने वाले नागौरी बैल और मारवाड़ी घोड़े शुरुआत से ही इस मेले का प्रमुख आकर्षण रहे हैं. जहां एक ओर यह मेला पशुपालकों, किसानों, व्यापारियों के लिए उनकी आजीविका तथा खेती-बाड़ी के साधन से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोगों की आस्था का भी केंद्र है. यहां हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रभागा नदी के तट पर पवित्र धार्मिक स्नान होता आया है. मंगलवार को मेले में शोभा यात्रा निकाली गई और दीप दान किया गया. अलग-अलग विभागों के तत्वावधान में यह मेला 20 दिसंबर तक चलेगा.

हजारों श्रद्धालु लगाते हैं पवित्र चंद्रभागा नदी में डुबकी लगाने : झालरापाटन की स्थानीय निवासी सीमा ने बताया कि चंद्रभागा कार्तिक पशु मेला अक्टूबर व नवंबर माह के बीच लगता है. मेले के दौरान कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं के द्वारा पवित्र स्नान किया जाता है. कस्बे में बहने वाली पवित्र चंद्रभागा नदी के नाम को लेकर ही इस मेले का नाम चंद्रभागा मेला रखा गया. कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाले धार्मिक स्नान में यहां हाड़ौती, मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचते हैं. जहां कार्तिक पूर्णिमा की रात से ही पवित्र स्नान शुरू हो जाता है. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रभागा नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है.

दीपदान, शोभा यात्रा के बाद मेगा इवेंट सहित होती है रंगोली-मेहंदी प्रतियोगिताएं : जिले के पर्यटन अधिकारी सिराज कुरैशी ने बताया कि चंद्रभागा कार्तिक मेले की शुरुआत पशुपालन, पर्यटन विभाग व प्रशासन की से बारी-बारी से की जाती है, जहां सबसे पशुपालन विभाग इस मेले में पहुंचने वाले पशुपालकों की एंट्री करता है. वहीं, दुकानदारों के लिए भूखंड उपलब्ध कराता है. इसके लिए पशुपालन विभाग के द्वारा खुली नीलामी की जाती है. वहीं, पर्यटन विभाग व प्रशासन के द्वारा धार्मिक स्नान से पहले शहर में शोभा यात्रा निकाल इसकी विधिवत शुरुआत की जाती है. शोभा यात्रा का समापन चंद्रभागा नदी के तट पर होता है, जहां दीपदान करने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है.

पर्यटकों, पशुपालक तथा व्यापारियों के मनोरंजन के लिए होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम : सिराज कुरैशी ने बताया कि चंद्रमा का कार्तिक मेले के दौरान झालरापाटन कस्बे में कई देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. वहीं, दूरदराज से मेले में पहुंचे पशुपालकों के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. मेले के दौरान पर्यटन को आकर्षित करने के लिए मूंछ, मेहंदी, रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. वहीं, रस्साकशी, रुमाल, झपट्टा जैसे खेल मेले के दौरान खेलाए जाते हैं. इस बार चंद्रभागा मेले में महिलाओं के लिए किचन प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है.

मेहमान बैंड सजाएगा सुरों की सरगम : एसडीएम अभिषेक चारण ने बताया कि चंद्रभागा कार्तिक मेले में हाड़ौती सहित प्रदेश के अन्य राज्यों से कई व्यापारी व्यापार के लिए पहुंचते हैं. इस बार मेले को लेकर प्रशासन ने अच्छा होम वर्क किया है. उन्होंने बताया कि प्रशासन की मंशा है कि इस बार लोक कलाकारों को मेले के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अवसर मिले. उन्होंने बताया कि आगामी 7 नवंबर को मेले में मेगा इवेंट का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान हाड़ौती भर से आए लोक कलाकारों को कला दिखाने का मौका मिलेगा. वहीं, मेगा इवेंट के दौरान मेहमान साउंडट्रैक अपने बैंड के साथ यहां सुरों की सरगम बिखेरेगा.

