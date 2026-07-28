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कॉलेज छात्रा से मारपीट का आरोपी एक्स-बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, एक आरोपी पहले हुआ अरेस्ट

जयपुर (पूर्व) डीसीपी कार्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर में एक कॉलेज छात्रा से सरेआम मारपीट करने और कपड़े फाड़ने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में एक आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुका है. दोनों ने मिलकर छात्रा के साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी छात्रा के बॉयफ्रेंड रहे थे. जब छात्रा ने दोनों से रिश्ता खत्म कर लिया तो दोनों ने मिलकर बदला लेने की नीयत से मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए. 23 वर्षीय छात्रा से मारपीट की यह घटना 14 जुलाई की है. कॉलेज जाते समय उसे रोककर मारपीट की गई. इस मामले में पुलिस ने 20 जुलाई को एक युवक को गिरफ्तार कर लिया था. अब घटना में शामिल दूसरे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है. 14 जुलाई को हुई थी मारपीट: जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि कॉलेज छात्रा से मारपीट और लज्जा भंग के मामले में एक आरोपी को 20 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था. अब दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि 23 वर्षीय युवती जयपुर के निजी कॉलेज में पढ़ती है. उससे 14 जुलाई को मारपीट की गई थी. इस संबंध में युवती ने जयपुर पूर्व जिले के एक थाने में मारपीट और लज्जा भंग का मुकदमा दर्ज करवाया था. घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पढ़ें:कोटा : स्कूल में 6 साल की बच्ची से मारपीट के आरोप में टीचर गिरफ्तार, जांच के आदेश