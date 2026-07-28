कॉलेज छात्रा से मारपीट का आरोपी एक्स-बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, एक आरोपी पहले हुआ अरेस्ट
ब्रेकअप से नाराज दो एक्स बॉयफ्रेंड ने मिलकर की मारपीट और लज्जा भंग.
Published : July 28, 2026 at 2:51 PM IST
जयपुर: जयपुर में एक कॉलेज छात्रा से सरेआम मारपीट करने और कपड़े फाड़ने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में एक आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुका है. दोनों ने मिलकर छात्रा के साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी छात्रा के बॉयफ्रेंड रहे थे. जब छात्रा ने दोनों से रिश्ता खत्म कर लिया तो दोनों ने मिलकर बदला लेने की नीयत से मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए. 23 वर्षीय छात्रा से मारपीट की यह घटना 14 जुलाई की है. कॉलेज जाते समय उसे रोककर मारपीट की गई. इस मामले में पुलिस ने 20 जुलाई को एक युवक को गिरफ्तार कर लिया था. अब घटना में शामिल दूसरे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है.
14 जुलाई को हुई थी मारपीट: जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि कॉलेज छात्रा से मारपीट और लज्जा भंग के मामले में एक आरोपी को 20 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था. अब दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि 23 वर्षीय युवती जयपुर के निजी कॉलेज में पढ़ती है. उससे 14 जुलाई को मारपीट की गई थी. इस संबंध में युवती ने जयपुर पूर्व जिले के एक थाने में मारपीट और लज्जा भंग का मुकदमा दर्ज करवाया था. घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
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रिश्ता खत्म करने से नाराज थे दोनों युवक: पुलिस पड़ताल में सामने आया कि छात्रा की दोस्ती पहले एक युवक से हुई और दोनों कुछ समय तक साथ रहे. बाद में दोनों के बीच अनबन होने और मारपीट से तंग आने के कारण उसने युवक से दूरी बना ली. इसके बाद छात्रा की दूसरे युवक से दोस्ती हुई. लेकिन वह भी उसे परेशान करने लगा. इसके चलते उसने उससे भी दूरी बना ली. जब दोनों युवकों से छात्रा ने दूरी बनाई तो इन्होंने बदला लेने की ठानी. छात्रा को 14 जुलाई को उन्होंने कॉलेज जाते समय रोक लिया और मारपीट की. इस दौरान छात्रा के कपड़े भी फाड़ दिए. लोगों की भीड़ जमा होने पर दोनों आरोपी भाग खड़े हुए.
छात्रा ने थाने पहुंचकर दी रिपोर्ट: पीड़ित छात्रा ने थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और लिखित शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छात्रा के बयान दर्ज करवाए और उसका मेडिकल मुआयना करवाया. दोनों युवकों में से एक युवक को पुलिस ने 20 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था. उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि अब दूसरे युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि पहले युवक की गिरफ्तारी के बाद दूसरा युवक फरार हो गया और पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहा.
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