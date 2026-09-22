ETV Bharat / state

कोरबा में रेलवे स्टेशन की सेकेंड एंट्री से सुगम होगी 40 फीसदी आबादी की राह, कोल साइडिंग हटने की जगी उम्मीद

जबकि पूर्व दिशा की आबादी के लोग 2 फाटक पार करने के बाद ही मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं. इनके लिए ही सेकंड एंट्री का निर्माण किया गया था, ताकि फाटक के दूसरी तरफ के लोगों को मुख्य प्रवेश द्वार से रेलवे स्टेशन में प्रवेश न करना पड़े और वह सेकंड एंट्री से ही ट्रेन की सुविधा प्राप्त कर सकें. लेकिन यह परिकल्पना लगभग एक डेढ़ दशक बाद भी सरकार नहीं हो सकी है.

बालको और सीएसईबी के पावर प्लांट में कोयला भेजने के लिए जो रेलवे लाइन है, वह शहर के बीच से गुजरती है. यह रेलवे लाइन शहर को दो भागों में बांटती है. शहर के पश्चिम दिशा की आबादी को ट्रेन पकड़ने की सुविधा आसानी से मिल जाती है. वह मुख्य प्रवेश द्वार पर प्लेटफार्म नंबर एक तक पहुंच जाते हैं. शहर के इस दिशा की इस आबादी के लिए एक ओवरब्रिज भी पुराने शहर में मौजूद है, जिससे वह सीधे रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं. यहीं से ज्यादातर ट्रेनों का संचालन होता है.

​कोरबा रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ का इलाका यानी सेकेंड एंट्री की तरफ से शहर की एक बड़ी आबादी का आना-जाना होता है. कोरबा को बिजली और कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है. गेवरा, कुसमुंडा, दीपका के साथ ही मानिकपुर खदान से कोयल लदी मालगाड़ियां जब कोयला लेकर निकलती हैं, तो यह शहर के बीच से होकर गुजरती हैं.

कोरबा : छत्तीसगढ़ की ऊर्जानगरी कोरबा में रेलवे स्टेशन की सेकेंड एंट्री से आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ सकती है. मानिकपुर कोल साइडिंग के कारण वर्षों से संकरी, बदहाल और प्रदूषण की मार झेल रहे पूरे मार्ग, टिकट घर और पार्किंग को व्यवस्थित करने की दिशा में रेलवे प्रशासन और दक्षिण पूर्व मध्य कोयला क्षेत्र लिमिटेड (एसईसीएल) के बीच कवायद तेज हो गई है. दोनों विभागों के बीच हुई बैठकों में कोल साइडिंग के स्थानांतरण को लेकर सकारात्मक सहमति के संकेत मिले हैं.

कोरबा रेलवे स्टेशन पर कोल साइडिंग (ETV BHARAT)

अनुमान के मुताबिक, चार लाख वाली जनसंख्या में से शहर के करीब 40 फीसदी शहरवासियों के लिए स्टेशन के इस हिस्से से आवाजाही करना अधिक सुविधाजनक है. मुख्य द्वार के विपरीत दिशा में स्थित होने के बावजूद यह मार्ग यात्रियों के लिए लंबे समय से परेशानी का सबब बना हुआ है. इस रास्ते के दुरुस्त होने से न केवल दैनिक यात्रियों, बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों को भी आवागमन में भारी सहूलियत मिलेगी.

​कोल साइडिंग पर भारी वाहनों का तांता​

वर्तमान स्थिति यह है कि रेलवे स्टेशन की सेकेंड एंट्री में कोल साइडिंग का संचालन होता है. इस वजह से इस मार्ग पर हमेशा भारी मालवाहक ट्रकों और कोयला परिवहन करने वाले वाहनों का भारी दबाव रहता है. दिनभर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क पूरी तरह से संकरी हो चुकी है, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है. इसके अलावा, कोयला लोड-अनलोडिंग के दौरान उड़ने वाली कोल डस्ट (धूल) और प्रदूषण से इस मार्ग से गुजरने वाले आम नागरिकों और यात्रियों का पैदल चलना तक दूभर हो गया है.

कोरबा रेलवे स्टेशन की सेकेंड एंट्री (ETV BHARAT)

बारिश में यहां काले रंग का कीचड़ जमा हो जाता है. रेलवे द्वारा सेकंड एंट्री में केवल पार्किंग की सुविधा वर्तमान में संचालित है. जबकि कोई शेड भी नहीं है, टिकट काउंटर शुरू किया गया था, जो फिलहाल बंद है. लोग यहां आने से कतराते हैं.

मानिकपुर खदान में बन रहा है साइलो

हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम और मानिकपुर कोयला खदान प्रबंधन की संयुक्त बैठक हुई थी. यह जानकारी भी सामने आई है कि मानिकपुर प्रोजेक्ट में ​साइलो (Silo) प्रोजेक्ट के पूरा होने से कोयला लोडिंग की तस्वीर बदल जाएगी.​इस विकट समस्या के स्थायी समाधान के लिए रेलवे और एसईसीएल (कोरबा व मानिकपुर प्रबंधन) के अधिकारी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं.

योजना के अनुसार, मानिकपुर में वर्तमान में निर्माणाधीन अत्याधुनिक 'साइलो' (Silo) परियोजना का काम अंतिम चरण में है. जिससे खदान के भीतर ही ट्रेन में कोयला लोड किया जा सकेगा. इसके क्रियाशील होने के बाद रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री में ट्रक से कोयला भेजकर इसे मालगाड़ी में लोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जैसे ही यह साइलो प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, वैसे ही मानिकपुर कोल साइडिंग को उस नए स्थान पर पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिए जाने की संभावना है. साइडिंग के हटने से इस पूरे क्षेत्र को भारी वाहनों के दबाव और प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी.

फिलहाल करना पड़ रहा परेशानियों का सामना

शहर में रहने वाले आरके नायर का कहना है कि सेकंड एंट्री में काफी डस्ट होता है. धूल और कीचड़ की समस्या और वह भी कोयले का कीचड़. इससे अधिक परेशानी होती है. अक्सर वहां कीचड़ जमा रहता है. यहीं से क्रॉस करके जाना पड़ता है. पानी का छिड़काव रोज किया जाना चाहिए. यहां पर कोई सुविधा नहीं है. पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन शेड नहीं है. वहां कोयले के ढेर पर वाहन खड़े रहते हैं, काफी परेशानी है. सेकंड एंट्रेंस से ट्रेनों का संचालन तो होता नहीं है. प्लेटफार्म नंबर एक पर जाना पड़ता है. रेलवे स्टेशन की इस दिशा में समस्याओं का अंबार है.

कोरबा रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT)

शहरवासी नारायण प्रसाद चंद्रा कहते हैं कि सेकंड एंट्री में साफ सफाई की बहुत ज्यादा दिक्कत है. एक तो रास्ता इतना खराब है, आने-जाने में इतनी दिक्कत होती है कि उसे कह नहीं सकता. रेलवे को कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए की एंटर करने वाला जो रास्ता है, उसे ठीक करना चाहिए. यह रेलवे की जिम्मेदारी है. ट्रेन में जब हम बैठते हैं, तब भी कोयले का डस्ट बोगी में जमा रहता है. दूसरी तरफ से जब जाना पड़े, तो दो फाटक पार करने पड़ते हैं. ट्रकों की वजह से जाम लगा रहता है, हम काफी समस्याओं से घिरे रहते हैं. सेकंड एंट्री से ट्रेन का संचालन होगा तो काफी सुविधा मिलेगी.

पार्किंग ठेकेदार रवि शर्मा का कहना है कि यहां दिन भर कोयले से लदी ट्रक का संचालन होता है. हम जहां बैठते हैं,वह स्थान पूरा धूल से भर जाता है. लोग शिकायत करते हैं. गाड़ियों का जाम लगा रहता है. लोग काफी परेशान रहते हैं. पार्किंग में भी शेड का निर्माण नहीं है. इस तरफ कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन फाटक को पार न करना पड़े, यह सोचकर लोग इस तरफ आ जाते हैं और ओवर ब्रिज से चढ़कर ट्रेन पकड़ते हैं.

कोरबा रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनें (ETV BHARAT)

जल्द ही शिफ्ट कर देंगे कोल साइडिंग

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम राकेश रंजन का कहना है कि कोरबा के सेकंड एंट्री में ट्रेनों के संचालन की दिशा में हमारा प्लान है. यहां टिकट काउंटर, पार्किंग और सभी सुविधाओं को संचालित करने की योजना पर हम काम कर रहे हैं. मानिकपुर कोयला खदान मैनेजमेंट के साथ हमारी चर्चा हुई है. जल्द ही सेकंड एंट्री से कोल साइडिंग का संचालन बंद किया जाएगा. इस दिशा में हम काम कर रहे हैं. उम्मीद है कि जल्द ही सेकंड एंट्री में सुविधाओं का विस्तार होगा.