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नूंह में तबलीगी जलसे का दूसरा दिन, वक्ताओं ने समाज सुधार का दिया संदेश, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नूंह में चल रहे तबलीगी जलसे के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म से जुड़े लोग पहुंचे.

Tablighi gathering in Nuh
नूंह में तबलीगी जलसे का दूसरा दिन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 5, 2026 at 4:51 PM IST

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नूंह: जिले के अड़बर गांव में 4 अप्रैल से शुरू हुए तीन दिवसीय तबलीगी जलसे का आयोजन शांति और भाईचारे के संदेश के साथ जारी है. इस धार्मिक कार्यक्रम में मेवात सहित आसपास के कई राज्यों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग और तबलीग से जुड़े अनुयायी भाग ले रहे हैं. जलसे को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है. पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

जलसा हमेशा देता है शांति और सद्भाव का संदेश: जलसा कमेटी ने भी अलग-अलग रूट तय किए हैं ताकि शहर और आसपास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति न बने. मेवाती युवाओं का कहना है कि "तबलीगी जलसा हमेशा आपसी भाईचारे, शांति और सद्भाव का संदेश देता है. यहां लोगों को मिलजुल कर रहने और समाज में सकारात्मक व्यवहार अपनाने की सीख दी जाती है. धार्मिक गुरुओं, विशेष रूप से हजरत मौलाना साहब की मौजूदगी में लोगों को अच्छे आचरण और आपसी सहयोग का संदेश दिया जा रहा है.

नूंह में तीन दिवसीय तबलीगी जलसा (Etv Bharat)

समाज को जोड़ने का काम करते हैं ऐसे आयोजन: इस जलसे की खास बात यह है कि हिंदू समाज के लोग भी बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं. कई स्थानों पर हिंदू समाज द्वारा भोजन, पानी और अन्य व्यवस्थाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं. अलवर से आए युवक साहिल खान ने बताया कि मेवात हमेशा से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की मिसाल रहा है और इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ने का काम करते हैं.

जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है मजबूत भाईचारा: वरिष्ठ समाजसेवी संजीव गुप्ता ने कहा कि "धर्म से जुड़े ऐसे आयोजनों में सहयोग करना उनका उद्देश्य है, न कि कोई व्यापारिक लाभ." उन्होंने मेवात की छवि पर भी बात करते हुए कहा कि "यहां जमीनी स्तर पर मजबूत भाईचारा देखने को मिलता है."

मेवात की गंगा-जमुनी तहजीब एक बार फिर उजागर हुई: वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने जलसे के आयोजन पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी और कहा कि "मेवात की गंगा-जमुनी तहजीब एक बार फिर इस आयोजन से उजागर हुई है. जलसे में आने वाले लोगों के लिए खान-पान, पानी और अन्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की गई है. अलग-अलग स्टॉल लगाकर लोगों की सेवा की जा रही है, जिससे कार्यक्रम में शामिल लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो."

जलसे समापन पर दुआ में बड़ी संख्या में लोग लेंगे हिस्साः आयोजकों के अनुसार 6 अप्रैल को जलसे के समापन अवसर पर बड़े स्तर पर दुआ कराई जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. कुल मिलाकर नूंह का यह तबलीगी जलसा न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हिंदू-मुस्लिम एकता, शांति और सामाजिक सद्भाव का मजबूत संदेश भी दे रहा है.

ये भी पढ़ें-नूंह में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसे की हुई शुरुआत, मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखने को मिली बड़ी मिसाल

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