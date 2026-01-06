ETV Bharat / state

मथुरा में RSS की बैठक का आज दूसरा दिन; 3 सत्र में कई अहम बिंदुओं पर किया जाएगा मंथन

मथुरा में RSS की बैठक का आज दूसरा दिन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की बैठक का आज दूसरा दिन है. वृंदावन के केशव धाम में संगठन की तीन दिवसीय बैठक में पदाधिकारी और प्रचारक शामिल हो रहे हैं. 4 जनवरी को संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत वृंदावन पहुंचे थे. 5 जनवरी से बैठक की शुरुआत की गई है. मंगलवार को दूसरे दिन सुबह 11 बजे संघ प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में बैठक शुरू होगी. इसमें संगठन के 50 से अधिक पदाधिकारी और प्रचारक शामिल हो रहे हैं. बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाती है. प्रतिदिन बैठक में तीन सत्र होते हैं. बिंदुवार मुद्दों को रखा जाता है. मथुरा में RSS की बैठक का आज दूसरा दिन. (Video Credit: ETV Bharat) संगठन के शताब्दी वर्ष पर चर्चा: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर संगठन के पदाधिकारी और मंत्रियों के बीच कई बिंदुओं पर चर्चा की गई. जानकारी के मुताबिक, बैठक के पहले दिन कहा गया कि संगठन की विचारधारा और देश में मेल-मिलाप के लिए संगठन गांव-गांव तक भाईचारा फैलाए. यह भी कहा गया कि हमें जातियों में नहीं बंटना है. केवल हिंदू राष्ट्र और हिंदू विचारधारा ही सर्वोपरि होनी चाहिए. पहले देश उसके बाद मानव का कर्तव्य होना चाहिए. यह संदेश देश के कोने-कोने तक फैलाया जाएगा.