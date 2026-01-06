ETV Bharat / state

मथुरा में RSS की बैठक का आज दूसरा दिन; 3 सत्र में कई अहम बिंदुओं पर किया जाएगा मंथन

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तीन दिवसीय बैठक 7 जनवरी को खत्म हो जाएगी. इसके बाद 9 जनवरी को गृह मंत्री पहुंचेंगे.

मथुरा में RSS की बैठक का आज दूसरा दिन.
मथुरा में RSS की बैठक का आज दूसरा दिन. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 9:36 AM IST

मथुरा: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की बैठक का आज दूसरा दिन है. वृंदावन के केशव धाम में संगठन की तीन दिवसीय बैठक में पदाधिकारी और प्रचारक शामिल हो रहे हैं. 4 जनवरी को संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत वृंदावन पहुंचे थे. 5 जनवरी से बैठक की शुरुआत की गई है.

मंगलवार को दूसरे दिन सुबह 11 बजे संघ प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में बैठक शुरू होगी. इसमें संगठन के 50 से अधिक पदाधिकारी और प्रचारक शामिल हो रहे हैं. बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाती है. प्रतिदिन बैठक में तीन सत्र होते हैं. बिंदुवार मुद्दों को रखा जाता है.

मथुरा में RSS की बैठक का आज दूसरा दिन. (Video Credit: ETV Bharat)

संगठन के शताब्दी वर्ष पर चर्चा: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर संगठन के पदाधिकारी और मंत्रियों के बीच कई बिंदुओं पर चर्चा की गई. जानकारी के मुताबिक, बैठक के पहले दिन कहा गया कि संगठन की विचारधारा और देश में मेल-मिलाप के लिए संगठन गांव-गांव तक भाईचारा फैलाए.

यह भी कहा गया कि हमें जातियों में नहीं बंटना है. केवल हिंदू राष्ट्र और हिंदू विचारधारा ही सर्वोपरि होनी चाहिए. पहले देश उसके बाद मानव का कर्तव्य होना चाहिए. यह संदेश देश के कोने-कोने तक फैलाया जाएगा.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की चर्चा: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बैठक के पहले दिन पदाधिकारी और मंत्रियों के बीच बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हत्याओं को लेकर मंथन किया गया.

हिंदुओं की सुरक्षा, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरुरत पर बल दिया गया. देश के राज्यों में हिंदुओं के पलायन की घटनाओं को रोकने पर चर्चा हुई. गांव, देहात और मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक करना संगठन का अहम कर्तव्य है.

तीन राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तीन दिवसीय बैठक 7 जनवरी को खत्म हो जाएगी. इसके बाद 8 जनवरी से डॉ. मोहन भागवत से मिलने के लिए संगठन के पदाधिकारी और राजनीतिक हस्तियां पहुंचेंगी.

गृह मंत्री अमित शाह 9 जनवरी को मोहन भागवत से मिलने के लिए पहुंचेंगे. वहीं, 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल मिलने के लिए वृंदावन पहुंचेंगे.

