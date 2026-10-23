ETV Bharat / state

पंचकूला में स्मृति ईरानी के नेतृत्व में दूसरे दिन की बैठकें जारी, मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री हैं शामिल, संगठन मजबूती के लिए होगा मंथन

बैठक में शामिल हरियाणा भाजपा प्रभारी स्मृति ईरानी ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा भाजपा के पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय`पंचकमल' में शुक्रवार को दूसरे दिन भी हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. उनके साथ सह-प्रभारी भोला सिंह भी मौजूद हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत सभी कैबिनेट मंत्री, पूर्व अध्यक्ष और बोर्डों के चेयरमैन भी दूसरे दिन की बैठकों में शामिल हुए. गौरतलब है कि आज प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठकों के बाद तीन कार्यकाल तक प्रदेश पदाधिकारी रहे नेताओं, मोर्चों के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ बैठक की जाएगी.

यह कैबिनेट मंत्री पहुंचे: दूसरे दिन की बैठकों में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज, डॉ. अरविंद शर्मा, मंत्री आरती सिंह राव, मंत्री श्रुति चौधरी, मंत्री महिपाल ढांडा, मंत्री राजेश नागर और मंत्री कृष्ण लाल पंवार समेत अन्य पंचकमल में पहुंच गए हैं. गौर करने वाली बात है कि आज कोर ग्रुप और संघ-संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी. वहीं, संगठनात्मक बैठकों के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जा रहा है.

पंचकूला में भाजपा की बैठक (ETV Bharat) कामकाज और राजनीतिक गतिविधियों की समीक्षा: हरियाणा भाजपा में स्मृति ईरानी के इस दौरे को पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और राजनीतिक गतिविधियों की समीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसी कारण आज भाजपा के कोर ग्रुप, वरिष्ठ नेताओं और संघ-संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं. इन बैठकों में संगठन की स्थिति, पार्टी की गतिविधियों और आगामी रणनीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. दरअसल, प्रदेश प्रभारी नियुक्त होने के बाद स्मृति ईरानी का यह हरियाणा का पहला दौरा है. सभी बैठकों के दौरान हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता भी मौजूद रहीं. उन्होंने गत दिवस दोनों दिनों की बैठकों और मुद्दों की जानकारी मीडिया से सांझा की थी.