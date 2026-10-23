पंचकूला में स्मृति ईरानी के नेतृत्व में दूसरे दिन की बैठकें जारी, मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री हैं शामिल, संगठन मजबूती के लिए होगा मंथन
आगामी पंजाब चुनाव और हरियाणा में संगठन की मजबूती के लिए पंचकूला में दूसरे दिन भाजपा की शीर्ष पदाधिकारियों की एक बैठक हो रही है.
Published : October 23, 2026 at 2:31 PM IST
पंचकूला: हरियाणा भाजपा के पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय`पंचकमल' में शुक्रवार को दूसरे दिन भी हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. उनके साथ सह-प्रभारी भोला सिंह भी मौजूद हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत सभी कैबिनेट मंत्री, पूर्व अध्यक्ष और बोर्डों के चेयरमैन भी दूसरे दिन की बैठकों में शामिल हुए. गौरतलब है कि आज प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठकों के बाद तीन कार्यकाल तक प्रदेश पदाधिकारी रहे नेताओं, मोर्चों के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ बैठक की जाएगी.
यह कैबिनेट मंत्री पहुंचे: दूसरे दिन की बैठकों में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज, डॉ. अरविंद शर्मा, मंत्री आरती सिंह राव, मंत्री श्रुति चौधरी, मंत्री महिपाल ढांडा, मंत्री राजेश नागर और मंत्री कृष्ण लाल पंवार समेत अन्य पंचकमल में पहुंच गए हैं. गौर करने वाली बात है कि आज कोर ग्रुप और संघ-संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी. वहीं, संगठनात्मक बैठकों के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जा रहा है.
कामकाज और राजनीतिक गतिविधियों की समीक्षा: हरियाणा भाजपा में स्मृति ईरानी के इस दौरे को पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और राजनीतिक गतिविधियों की समीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसी कारण आज भाजपा के कोर ग्रुप, वरिष्ठ नेताओं और संघ-संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं. इन बैठकों में संगठन की स्थिति, पार्टी की गतिविधियों और आगामी रणनीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. दरअसल, प्रदेश प्रभारी नियुक्त होने के बाद स्मृति ईरानी का यह हरियाणा का पहला दौरा है. सभी बैठकों के दौरान हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता भी मौजूद रहीं. उन्होंने गत दिवस दोनों दिनों की बैठकों और मुद्दों की जानकारी मीडिया से सांझा की थी.
संगठनात्मक मजबूती के लिए मंथन: डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "बैठकों में मिले मार्गदर्शन के अनुरूप बूथ स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाने और प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा. आगामी तीन महीनों में बूथ समितियों के गठन एवं पुनर्गठन, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा."
प्रत्येक बूथ पर जिम्मेदारी तय होगी: हरियाणा भाजपा बूथ समितियों के गठन एवं पुनर्गठन और पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति के लिए प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश महामंत्रियों और जिला प्रभारियों के नियमित प्रवास सुनिश्चित करेगी. इन प्रवासों में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, बूथ स्तर की स्थिति की समीक्षा और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा. प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी जिलों में रात्रि प्रवास करेंगे. इस दौरान वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उनके अनुभवों का लाभ संगठन को दिलाने पर जोर रहेगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई न कोई जिम्मेदारी मिले और संगठन के प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ता तय हो, ताकि संगठनात्मक गतिविधियों में अधिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता बढ़ सके.