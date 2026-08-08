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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मथुरा यात्रा; दूसरे दिन कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में करेंगे दर्शन

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मथुरा यात्रा. ( Photo Credit: ETV Bharat )