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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मथुरा यात्रा; दूसरे दिन कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में करेंगे दर्शन

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी इस धार्मिक यात्रा पर साथ हैं.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मथुरा यात्रा.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मथुरा यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 8:30 AM IST

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मथुरा: भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर शुक्रवार को मथुरा पहुंचे हैं. शुक्रवार की शाम को बांके बिहारी मंदिर के किए दर्शन पूजन किया. शनिवार को वृंदावन के कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में दर्शन करेंगे.

साथ हीं साधु-संतों के अनुष्ठान कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे. कुछ संतों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रवास के दूसरे दिन शनिवार को वृंदावन के कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मथुरा यात्रा. (Video Credit: ETV Bharat)

सुबह करीब 11:15 बजे पूर्व राष्ट्रपति का काफिला वृंदावन के रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल कार्यक्रम में पहुंचेगा. वहां पर संतो के साथ मुलाकात भी होगी. इसके बाद शाम को करीब 5:00 बजे वृंदावन के इस्कॉन मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे.

इसके बाद वृंदावन के वेदांता होटल में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं.

वहीं, काफिला जिन मार्गों से होकर गुजर रहा है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही रोकी जा रही है. रविवार को पूर्व राष्ट्रपति का कार्यक्रम यह कि रविवार को सुबह 9:20 बजे वृंदावन के राधा रमन मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे.

उसके बाद उनका काफिला वृंदावन के होटल वेदांता के लिए रवाना हो जाएगा. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी इस धार्मिक यात्रा पर साथ हैं.

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