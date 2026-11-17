मथुरा में BJP की योजना बैठक का दूसरा दिन; चुनाव की रणनीति पर अंतिम निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन
54 महत्वपूर्ण लोगों को सौंपी जाएगी चुनावी अभियान की जिम्मेदारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:14 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 10:19 AM IST
मथुरा: भारतीय जनता पार्टी का मिशन-2027 विधानसभा चुनाव पर मंगलवार को दूसरा दिन है. चुनाव की अहम जिम्मेदारी पार्टी के नेता संगठन के कुल 54 लोगों को दी गई है. बताया जा रहा है कि बैठक में कार्यकर्ताओं में तालमेल, सरकार की योजनाओं की सही जानकारी और विपक्ष पर हमलावर कैसे रहना है, इसकी रणनीति तैयार की गई है. आज इन सभी निर्णय पर अंतिम मोहर लगेगी. बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल होंगे.
54 पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक
भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणास्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान के पास गौ अनुसंधान केंद्र परखम परिसर में दो दिवसीय योजना बैठक विधानसभा चुनाव को लेकर रखी गई है. जिसमें 54 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है. इस पर अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लेंगे.
54 लोगों में किनके नाम?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश सह प्रभारी श्रीमती मेघा कुलकर्णी, प्रदेश सह प्रभारी जगदीश पटेल, प्रदेश प्रभारी श्री अनंत ओझा, प्रदेश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के नाम इसमें शामिल हैं.
इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरपाल मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा अमरपाल मौर्य, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह लोधी, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, स्वतंत्र राज्य मंत्री प्रभार असीम अरुण, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना उपाध्याय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा दर्शना, प्रदेश अघ्यक्ष मोर्चा प्रकाश पाल, प्रदेश महामंत्री राम प्रताप चौहान, प्रदेश महामंत्री संजय राय, प्रदेश महामंत्री गीता शाक्य, प्रदेश महामंत्री राजेश चौधरी, प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल, प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी, प्रदेश महामंत्री अभिजीत मिश्रा भी हैं.
जबकि प्रदेश महामंत्री उपेंद्र रावत, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राम शंकर कठेरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर सिंह, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, पूर्व प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, पूर्व कार्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिवेणीग त्रिपाठी, नीति एवं शोध विभाग पुष्कर मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा, प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन अभय गिरी, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह, एमएलसी संतोष सिंह, प्रदेश से प्रभारी प्रदीप वर्मा को इसकी जिम्मेदारियां दी गई हैं. भारतीय जनता पार्टी की बैठक में सभी लोग मौजूद रहे.
राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बैठक में होंगे शामिल
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी की योजना बैठक में मिशन 2027 को लेकर हुई चर्चाओं पर अंतिम निर्णय लेंगे. जानकारी के मुताबिक, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के हर जनपद, गली-मोहल्ला-वार्ड में जाकर लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सही जानकारी और केंद्र-प्रदेश सरकार के विशेष काम को बताया जाएगा. इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता वोटरों से जुड़ेंगे.
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