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रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में 207 विद्यार्थियों को मिली उपाधि, 5 टॉपरों को गोल्ड मेडल

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और अन्य ( Etv Bharat )

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सह एक्टिंग कुलपति राहुल पुरवार भी समारोह में शामिल हुए. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. हेमेंद्र कुमार भगत समेत विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया

दीक्षांत समारोह में कुल 207 सफल विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई. इनमें पांच अलग-अलग कार्यक्रमों के टॉपरों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. पांच गोल्ड मेडलिस्ट में दो स्नातकोत्तर और तीन स्नातक कार्यक्रमों के टॉपर शामिल हैं. राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार ने पांचों गोल्ड मेडलिस्ट समेत कुल 15 विद्यार्थियों को स्वयं उपाधि प्रदान की.

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत और उनके शैक्षणिक सफर की उपलब्धि का महत्वपूर्ण अवसर है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि उन्हें रक्षा, सुरक्षा और फॉरेंसिक साइंस जैसे क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना भी है.

'हमारे विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत से विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है. यहां से निकलने के बाद वे जिस भी क्षेत्र में जाएं, अपने ज्ञान, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ समाज और देश की सेवा करें, यही विश्वविद्यालय की अपेक्षा है.' संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल

अतिथियों ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं