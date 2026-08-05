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जामिया में खाली सीटों पर दाखिले का दूसरा मौका, 8 अगस्त को ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में बची हुई सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरा नोटिस जारी

जामिया में खाली सीटों पर दाखिले का दूसरा मौका
जामिया में खाली सीटों पर दाखिले का दूसरा मौका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 5, 2026 at 10:31 AM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में बची हुई सीटों पर प्रवेश के लिए ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का दूसरा नोटिस जारी किया है. विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का नाम संबंधित पाठ्यक्रम की वेटिंग लिस्ट में है या जिन्हें पहले प्रवेश का अवसर मिलने के बावजूद किसी कारणवश दाखिला नहीं मिल पाया था, वह निर्धारित तिथि पर ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि प्रवेश केवल उपलब्ध खाली सीटों पर और मेरिट के आधार पर ही दिया जाएगा.

इन अभ्यर्थियों को मिलेगा स्पॉट रजिस्ट्रेशन का मौका

जामिया के अनुसार स्पॉट रजिस्ट्रेशन में दो तरह के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे. पहले वह उम्मीदवार जिनका रोल नंबर संबंधित पाठ्यक्रम की घोषित वेटिंग लिस्ट में शामिल है. वहीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग (D01) कार्यक्रम के लिए वेबसाइट पर जारी वेटिंग लिस्ट में क्रम संख्या 1367 तक के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे. दूसरी श्रेणी में वह अभ्यर्थी होंगे जिन्हें पहले चयन सूची में प्रवेश का प्रस्ताव मिला था, लेकिन किसी कारण से वह निर्धारित समय में दाखिला नहीं ले सके.

8 अगस्त को होगा रजिस्ट्रेशन, 9 अगस्त को आएगा परिणाम

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त 2026 (शनिवार) को होगा. इसके बाद 9 अगस्त को परिणाम घोषित किया जाएगा, जबकि चयनित अभ्यर्थियों को 10 और 11 अगस्त के दौरान प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों से निर्धारित समय-सारिणी का पालन करने की अपील की है.

इन पाठ्यक्रमों में हैं रिक्त सीटें

स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए जिन प्रमुख पाठ्यक्रमों में सीटें उपलब्ध हैं, उनमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग (सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल), बीएससी एरोनॉटिक्स, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी, बीएससी बायोसाइंसेज, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोसाइंसेज, एमएससी बायोकैमिस्ट्री, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमए अरबी, एमए अंग्रेजी, एमए हिंदी, एमए इस्लामिक स्टडीज, एमए इतिहास, एमए उर्दू, बीए (ऑनर्स) अरबी, अंग्रेजी, इतिहास, इस्लामिक स्टडीज, मास मीडिया (हिंदी), जापानी स्टडीज और जर्मन स्टडीज शामिल हैं.

इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म (हिंदी माध्यम), पीजी डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट (BHM), बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बी.वोक (फूड प्रोडक्शन), एमबीए (हेल्थकेयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट) तथा एमबीए (फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट) के नियमित, सेल्फ फाइनेंस्ड और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कार्यक्रमों में भी कुछ सीटें खाली हैं.

यहीं होगा स्पॉट रजिस्ट्रेशन

ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में होगा. रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों को स्वयं उपस्थित होना होगा और अपने साथ जामिया का डाउनलोड किया हुआ प्रवेश आवेदन पत्र तथा एडमिट कार्ड लेकर आना होगा.

मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश

जामिया ने स्पष्ट किया है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों में से केवल मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा. केवल रजिस्ट्रेशन कराने से प्रवेश की गारंटी नहीं होगी. उपलब्ध सीटों और मेरिट सूची के अनुसार ही अंतिम चयन किया जाएगा.

समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो नहीं मिलेगा अवसर

विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन्हें आगे प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करें, जिससे रिक्त सीटों पर प्रवेश का यह अंतिम अवसर हाथ से न निकल जाए.

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