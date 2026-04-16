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एमपी बोर्ड के फिर होंगे एग्जाम, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स न हों निराश, जानें प्रोसेस

मई 2026 में होगी एमपी बोर्ड की दूसरी परीक्षा ( IANS )

छिंदवाड़ा : माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) 2026 के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की दूसरी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. ऐसे छात्र जो कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं या अंक सुधार के लिए दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, वे बोर्ड की द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. जिला शिक्षा अधिकारी जी एस बघेल के मुताबिक इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है. जानकारी देते जिला शिक्षा अधिकारी (Etv Bharat) ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, 7 दिनों के अंदर करें पंजीयन जिला शिक्षा अधिकारी जी एस बघेल के मुताबिक, ''माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा वर्ष 2026 में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल 2026 को घोषित कर दिए गए हैं. इसमें सरकारी स्कूल के छात्रों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं, ऐसे बच्चे जो अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा देना चाहते हैं, अंक सुधार चाहते हैं या किसी वजह से पहली परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे वे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.'' माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी निर्देश (Etv Bharat)