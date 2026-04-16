एमपी बोर्ड के फिर होंगे एग्जाम, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स न हों निराश, जानें प्रोसेस
रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 7 दिनों तक की अवधि में दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र, जानें पूरी डिटेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 2:28 PM IST
छिंदवाड़ा : माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) 2026 के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की दूसरी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. ऐसे छात्र जो कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं या अंक सुधार के लिए दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, वे बोर्ड की द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. जिला शिक्षा अधिकारी जी एस बघेल के मुताबिक इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है.
ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, 7 दिनों के अंदर करें पंजीयन
जिला शिक्षा अधिकारी जी एस बघेल के मुताबिक, ''माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा वर्ष 2026 में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल 2026 को घोषित कर दिए गए हैं. इसमें सरकारी स्कूल के छात्रों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं, ऐसे बच्चे जो अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा देना चाहते हैं, अंक सुधार चाहते हैं या किसी वजह से पहली परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे वे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.''
छात्र मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होते ही एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय परीक्षा के विषय अनुक्रमांक की जानकारी देकर और शुल्क का भुगतान कर परीक्षा का आवेदन पत्र भर सकते हैं.
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा द्वितीय परीक्षा में छात्रों को अनुत्तीर्ण विषयों का चयन अनिवार्य है परंतु पास हुए विषयों का चयन भी स्वैच्छिक होगा.
मई 2026 में होगी एमपी बोर्ड की दूसरी परीक्षा
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हाई स्कूल की द्वितीय परीक्षा का आयोजन 7 मई 2026 से 19 मई 2026 तक किया जा रहा है. इसी प्रकार हायर सेकेंडरी स्कूल की द्वितीय परीक्षा दिनांक 7 मई 2026 से 25 मई 2026 तक सुबह 9:00 से 12:00 तक आयोजित की जाएगी. इसके लिए स्टूडेंट्स को अलग-अलग परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाएंगे.
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परीक्षा के विषय के लिए इस प्रकार देना होगा शुल्क
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश सत्र-2025-26 के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को इस तरह शुल्क जमा करना होगा.
- एक विषय के लिए 500 रुपए.
- दो विषयों के लिए 1000 रुपए.
- तीन या चार विषय तक के लिए 1500 रुपए.
- चार विषयों से अधिक के लिए 2000 रुपए.