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रायबरेली में महिला अधिकारों और सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम, अधिकारियों ने दी ये जानकारी

रायबरेली; फिरोज गांधी कॉलेज में मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय अभियान की हुई शुरुआत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: जिले में आज मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय अभियान के अंतर्गत फिरोज गांधी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विषय पर भव्य सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और सरकार की तरफ से चल रहीं विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराना है.

कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों की छात्र-छात्राओं ने महिला सुरक्षा एवं जागरूकता से सम्बंधित नाटक, समूह गान, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिनके माध्यम से महिलाओं के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के संदेश को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया.

अधिकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहल, त्वरित पुलिस सहायता, महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा और महिलाओं के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की. साथ ही महिलाओं, छात्राओं को किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया.