भजनलाल सरकार के दो वर्ष: दीया कुमारी का दावा- पेपर लीक पर अंकुश, अपराधों में 19% गिरावट

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के पांच वर्ष के कार्यकाल में केवल तीन वर्ष का कामकाज ही नजर आता है. दो वर्ष के कार्यकाल में तो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि भजनलाल सरकार ने दो वर्ष में इतना काम कर दिखाया है, जो कांग्रेस पांच वर्ष में भी नहीं कर पाई. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 90 हजार बेरोजगार युवाओं को नौकरियां दी हैं. वहीं, डेढ़ लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं. प्रदेश में पहली बार आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए बजट आवंटित हुआ है. साथ ही एक हजार नई आंगनवाड़ियां खोलने की स्वीकृति भी मिली है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में केवल तीन वर्ष के कामकाज का ही आंकड़ा मिलता है, जबकि दो वर्ष के कामकाज का कोई आंकड़ा ही नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में पिछले दो वर्षों में 296 परीक्षाएं हुईं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. उन्होंने इसे सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण बताया.

अजमेर: राजस्थान में भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शनिवार को अजमेर में उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान कांग्रेस उनके निशाने पर रही. उन्होंने कहा कि पेपर लीक और अपराधों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर ही भाजपा प्रदेश में सत्ता में आई थी. दोनों ही मुद्दों पर सरकार ने बेहतर काम किया है. दो साल में एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ. अपराध के आंकड़ों में भी 19 फीसदी की गिरावट आई है.

19 फीसदी कम हुए अपराध: उपमुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अपराध के आंकड़ों में कमी आने का भी दावा किया. उन्होंने कहा कि अपराध के आंकड़ों में 19 फीसदी की गिरावट आई है. उन्होंने कहा कि जब भाजपा प्रदेश में विपक्ष में थी, तब दो बड़े मुद्दे थे - एक, पेपर लीक और दूसरा अपराधों में बढ़ोतरी. दोनों के आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों के सहारे भाजपा सत्ता में आई और जनता का विश्वास जीता, उन दोनों ही मुद्दों पर सरकार खरी उतरी है. महिला अत्याचार और दलित उत्पीड़न के मामलों में भी कमी आई है, जबकि कांग्रेस सरकार में अपराध के आंकड़े काफी बढ़ गए थे. उपमुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्षों में महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, युवाओं और प्रदेश के समग्र विकास के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया. साथ ही, आगामी वर्षों में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर भी प्रकाश डाला.

प्रचार रथ रवाना किए: इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष एवं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओपी भड़ाना और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सरिता गैना आदि मौजूद रहे. बाद में उपमुख्यमंत्री दीया ने जिले के सभी उपखंडों के लिए 'विकास की गाथा' से सुसज्जित प्रचार रथ रवाना किए. उन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह का भी शुभारंभ किया.

अलवर में बोले मंत्री किरोड़ी -ईआरसीपी को भाजपा सरकार ने बढ़ाया: राजस्थान के कृषि एवं अलवर जिला प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके शासन में ईआरसीपी परियोजना लटकी रही, जबकि भाजपा सरकार ने इसे आगे बढ़ाया है. उन्होंने दावा किया कि इस योजना का पानी अलवर में अगले तीन-चार साल में पहुंच जाएगा. भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम के बाद शनिवार को अलवर में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री मीणा ने बताया कि 90 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना से 4.28 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ग्रामीणों को गुमराह करके डूंगरी बांध के निर्माण का विरोध करवाया, जबकि विस्थापन केवल 9 गांवों का होना है. उर्वरक की उपलब्धता पर मीणा ने कहा कि पिछले दिनों वैश्विक आपूर्ति बाधित होने से यूरिया की कमी हुई, लेकिन अब स्थिति सामान्य है और प्रदेश में कोई किल्लत नहीं है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणापत्र के 392 वादों में से 274 को पूरा कर लिया है या उस पर काम चल रहा है, यानी दो साल में ही 70 प्रतिशत वादे पूरे हो गए हैं.