ETV Bharat / state

श्रीराम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ; रामलला की पालकी यात्रा निकली, शुरू हुआ अनुष्ठान

श्रीराम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ. ( Photo Credit: ETV Bharat )