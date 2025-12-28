श्रीराम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ; रामलला की पालकी यात्रा निकली, शुरू हुआ अनुष्ठान
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर परिसर में पांच दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 10:41 AM IST
अयोध्या: राम मंदिर में रामलला प्राण-प्रतिष्ठा के द्वितीय वर्षगांठ पर पांच दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और उडुपी के पेजावर पीठाधीश्वर स्वामी विश्वतीर्थ प्रसन्नाचार्य के नेतृत्व में मंडप पूजन प्रारंभ किया गया. इस दौरान अनुष्ठान में मुख्य यजमान के तौर पर ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी शामिल रहे.
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर परिसर में पांच दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है. सभी आचार्य वैदिक परंपरा का निर्वाह करते हुए, कलश पूजन, हवन कर रहे हैं. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि शाम को श्रीरामलला के उत्सव विग्रह की पालकी यात्रा भी निकाली गई.
चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर में दूसरा वार्षिकोत्सव दिव्य, भव्य और अविस्मरणीय होगा. इसमें श्रीराम महामंत्र का जाप, अनुष्ठान 21 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न हो रहा है. शनिवार को उडुपी से आए पुजारियों द्वारा वास्तु पूजा, वास्तु होम, तत्व होम, सुदर्शन यज्ञ और तत्व कलश की पूजा हुई. वहीं, भगवान राम के लिए तत्व कलशाभिषेक और शुभ पूजा, विद्यार्थियों की उपस्थिति में संपन्न हुई.
उन्होंने बताया कि शाम को मंदिर में विधि-विधान पूर्वक पूजन के बाद पालकी उत्सव भी मनाया गया. रामलला के श्रीविग्रह की पालकी यात्रा निकाली गई. इसमें सभी वैदिक आचार्य, ट्रस्टी और भक्त भी शामिल हुए. हालांकि सुरक्षा के कारण परिसर में ही यात्रा का भ्रमण कराया गया. वहीं, पहले दिन के अंतिम अनुष्ठान में अष्टावधान सेवा आयोजन संपन्न किया गया.
