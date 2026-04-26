"तुम्हारे खाते में आतंकी गतिविधि का पैसा है", ऐसे डराकर करते थे ठगी, आरोपी ने किया खुलासा, आपके पास भी आ सकती है ऐसी कॉल, रहें अलर्ट
रायबरेली में 82 लाख की साइबर ठगी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, बड़े खुलासे के आसार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 8:15 PM IST
रायबरेली: रायबरेली में डिजिटल अरेस्ट करके दंपति से लाखों रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक फरार आरोपी को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 41 लाख से अधिक की धनराशि को होल्ड कराने में सफलता हासिल की है.
सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया कि 18 अप्रैल को सूर्यभान सिंह ने थाना कोतवाली नगर पर प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि ठगो ने उन्हें व उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट रखते हुए RTGS के माध्यम से विभिन्न खातों में 82 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर करवा लिया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. पुलिस ने अकाउंट को होल्ड करवाते हुए घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित की थी.
साइबर ठगी का है गिरोह
अरुण कुमार नौहार ने बताया कि 26 अप्रैल को पुलिस टीम ने आरोपी सजल चक्रवर्ती पुत्र सुधीर चक्रवर्ती निवासी जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है. पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया गया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित साइबर ठगी गिरोह संचालित करता है. गिरोह ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करता था, जिनके बैंक खातों में अधिक धनराशि होने की संभावना रहती है.
इस तरह लोगों को डराते थे आरोपी
उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उन्हें वीडियो कॉल कर डराया जाता कि उनके खाते में जमा धनराशि आतंकवादी अथवा देशविरोधी गतिविधियों से संबंधित है. स्वयं को सक्षम अधिकारी जैसे पुलिस अधिकारी, बैंक अधिकारी, सीबीआई अधिकारी अथवा अधिवक्ता बताकर पीड़ितों को डराकर और कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया जाता, फिर उन्हें डिजिटली अरेस्ट करके उनसे धनराशि अपने बताए गए खातों में ट्रांसफर करा लेते थे. प्राप्त धनराशि को बाद में विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करते थे. सीओ ने बताया कि इस प्रकरण में अभी तक कुल 41 लाख 20 हजार रुपये होल्ड कराए गए हैं. इस मामले में पूर्व में अभिजीत सिंह जाटव पुत्र मंजीत सिंह निवासी ग्राम बाबर खेड़ा पोस्ट व थाना कुण्डा तहसील जसपुर जिला उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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