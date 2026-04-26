ETV Bharat / state

"तुम्हारे खाते में आतंकी गतिविधि का पैसा है", ऐसे डराकर करते थे ठगी, आरोपी ने किया खुलासा, आपके पास भी आ सकती है ऐसी कॉल, रहें अलर्ट

82 लाख की साइबर ठगी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: रायबरेली में डिजिटल अरेस्ट करके दंपति से लाखों रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक फरार आरोपी को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 41 लाख से अधिक की धनराशि को होल्ड कराने में सफलता हासिल की है.



सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया कि 18 अप्रैल को सूर्यभान सिंह ने थाना कोतवाली नगर पर प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि ठगो ने उन्हें व उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट रखते हुए RTGS के माध्यम से विभिन्न खातों में 82 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर करवा लिया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. पुलिस ने अकाउंट को होल्ड करवाते हुए घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित की थी.



साइबर ठगी का है गिरोह

अरुण कुमार नौहार ने बताया कि 26 अप्रैल को पुलिस टीम ने आरोपी सजल चक्रवर्ती पुत्र सुधीर चक्रवर्ती निवासी जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है. पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया गया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित साइबर ठगी गिरोह संचालित करता है. गिरोह ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करता था, जिनके बैंक खातों में अधिक धनराशि होने की संभावना रहती है.